Fotballreglene som må endres

Dommer Antonio Mateu delte ut 16 gule og ett rødt kort i kvartfinalen mellom Nederland og Argentina. Han fikk ikke dømme mer i mesterskapet.

I dette mesterskapet har vi på nytt sett idiotien i enkelte regler, og motviljen mot å bruke regelverket på andre områder. Her er reglene som etter min mening er overmodne å vurdere.

Lars Tjærnås

29 minutter siden

Et VM setter alltid standarden for fotballens utvikling. Det gjelder fag, spillestil og ferdigheter en strekker seg etter. Men det gjelder også for rammeverket, regler og tolkning.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) bør vurdere ti regelendringer. Nedenfor forklarer jeg hvorfor.

