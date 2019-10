«Han har tenkt seg til Tokyo for å vinne»

Ikke et eneste øyeblikk aksepterte Jakob at fjerdeplass på 1500 meter er bra, og det kom ikke et pust av unnskyldning. Bare beklagelse og dyp skuffelse. Altså. Det blir en lyst å følge med videre – for alle oss som har sett på idrett gjennom hele livet og aldri har sett maken til idrettsfamilien Ingebrigtsen. Ingen frykt. Aldri.

Alt er imponerende med familien fra Sandnes. Og aller mest dette – den totale mangelen på frykt. Den som fikk minstemann til å gå for gull og være skuffet over at det ikke gikk for medalje. Sjelden har vi sett en utøver som er så lei seg og samtidig så offensiv.