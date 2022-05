Solbakkens skvis

Erling Braut Haaland blir reklameplakat for et regime som står for mye av det Ståle Solbakken og landslaget har stått opp mot.

Ståle Solbakken er avhengig av Erling Braut Haaland for å lykkes. Utenfor banen havner han i en skvis.

42 minutter siden

Da Ståle Solbakken ble sjef for det norske landslaget, tok han med seg utestemmen. Den ble nyttig da debatten raste om boikott av VM i Qatar.

Solbakken pakket ikke inn budskapene. Han snakket om hva «en verdensstjerne, en halvcrazy trener og unge fremadstormende spillere» kunne gjøre for å sette søkelys på de kritiske forholdene. Og han var ikke redd for å sette inn knallharde taklinger mot mektige fotballtopper. Eller «pampene», som han kalte dem.