Ny vikingtid for gamle kjemper

OM FOTBALL: Det kler to gamle storheter å toppe tabellen. Viking og Lillestrøm holdt hodet kaldt da klubbene var i dyp krise.

Viking spillere og støtteapparat takket tilreisende supportere for støtten etter en fantastisk snuoperasjon mot Molde lørdag.

8 minutter siden

Det er mye en ikke skjønner i fotball.

For eksempel hvordan Strømsgodset den ene helgen kan tape 0–5 hjemme mot Sandefjord, for så å ydmyke Rosenborg med 3–0 på samme kunstgress to uker senere.

Det er heldigvis ikke alt som lar seg forklare, for det er jo en del av sjarmen rundt dette spillet.

Men det var en alvorlig smell for Kjetil Rekdals Rosenborg.

Det brenner ikke på Lerkendal nå, men det kan ta full fyr dersom trønderne leverer flere slike svake prestasjoner.

Nostalgisk tabelltopp

Rosenborg bør være på skuddhold av topplagene før sommeren, noe annet vil være krise. Men når en sjettedel av sesongen er unnagjort, skiller det ni og åtte poeng til lag nummer én og to på tabellen.

Der finner vi Viking og Lillestrøm, og det er noe fint og nostalgisk over å se lagene som preget norsk fotball for 40–50 år siden som nummer 1 og 2.

Gamle kjemper har funnet tilbake til den beste utgaven av seg selv, etter et par tiår med nedturer, trøbbel og krisehåndtering.

Viking gikk seg vill i pengebruken da klubben skulle hente igjen de beste i Norge.

Det var ingen rød tråd i hvordan laget ble driftet, det ble bommet på dyre spillerkjøp, laget ble svakere og svakere, og Viking rykket fullt fortjent ned i 2017.

For Lillestrøm handlet det i altfor mange år om å unngå nedrykk, å holde rekorden på flest antall sesonger i den øverste sesongen ble deres tvangstrøye, og i 2019 var det ingen bønn: De måtte ned, også det fullt fortjent.

Lillestrøms Ylldren Ibrahimaj, Geir Bakke og Vetle Dragsnes klappet til et 20-talls tilreisende Lillestrøm-supportere i Bodø.

Måtte samle trådene

I dag er det lett å si at det var en velsignelse for både Viking og Lillestrøm å rykke ned, selv om det neppe føltes slik da det skjedde.

Noen klubber makter ikke å håndtere et nedrykk, og det går mange år før de er tilbake på øverste nivå. Men for andre kan det være en viktig restart.

Samle trådene, komme til en erkjennelse, stake ut en helt ny kurs.

Og ikke minst: Holde hodet kaldt, ikke la panikken ta overhånd.

Viking og Lillestrøm klarte det.

Det er to kulturbærere og viktige institusjoner i norsk fotballs klubbhistorie, og akkurat det hjalp nok i prosessen – klubbene visste hva som egentlig skulle til.

Det handlet om å samle troppene, være ydmyke overfor lokalmiljøet, få de riktige personene inn rundt laget.

Begge lag hentet lokale trenerkrefter som skjønte klubbens betydning for tribunegjengerne, de ble også i større grad tvunget til å satse billig, lokalt og ungt.

De gamle kjempene rykket opp på første forsøk, og begge har vist seg fra sin beste side etter hjemkomsten til øverste divisjon.

I fjor ble Viking nummer tre, Lillestrøm nummer fire.

Steg for steg

Da vi besøkte Åråsen en uke før seriestart snakket vi med folk rundt laget, om hvor høyt de siktet.

Målet er å bli et stabilt topp-5-lag om noen år, var svaret.

Lillestrøm skal ikke stresse og gå seg vill på veien mot toppen, det handler om å holde stødig kurs.

Det samme med Viking, de er blitt litt bedre for hvert år siden 2017.

Nå er det Viking og Lillestrøm som har fått en luke helt øverst på tabellen.

De har én kamp mer spilt enn de fleste andre lagene, men lagene har sikret poeng ingen kan ta fra dem.

Det er veldig lenge igjen og det er ikke sikkert noen av dem vinner seriegull.

Det kan fortsatt bli Kjetil Rekdals Rosenborg, selv om det i dag ikke ser slik ut.

Men da må de holde kaldt på Lerkendal. Unngå panikk. Og samtidig unngå flere stygge smeller som i Drammen.

3 oppturer

Viking : Kaptein Veton Berisha og Viking ble historiske da de snudde 3–0 til 3–4 borte mot Molde. For første gang i toppdivisjonens historie (fra 1963) vant et bortelag etter å ha ligget under med tre mål.

Aron Dønnum: Han var en skygge av seg selv etter hjemkomsten til Vålerenga. Men borte mot Sandefjord var Dønnum målscorer og banens beste da Oslo-laget fullt fortjent vant 3–1.

Haugesund: Alexander Søderlund og Haugesund hadde kniven på strupen etter fem strake tap. Ingen lag har tidligere berget plassen med tap i de seks første. Derfor var det lettelse da Søderlund scoret og Haugesund slo Kristiansund.

3 nedturer

Rosenborg: Etter en grei innledning på sesongen, smalt det skikkelig i Drammen. – Skammelig, tordnet Rosenborg-trener Kjetil Rekdal etter 0–3 mot Godset. Etter fem runder er RBK nummer 12 på tabellen.

Steffen Hagen: Odd-kapteinen hadde spilt over 500 kamper med smått og stort uten å bli utvist. Lørdag fikk 36-åringen to gule kort og opplevde rødt kort for første gang i karrieren.

Molde: De jublet for cupgull sist helg, men landet med et brak hjemme i Molde. Tap 3–4 mot Viking sved like mye som da Lillestrøm påførte romsdalingene tap på overtid i den forrige hjemmekampen.