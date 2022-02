Det ligner en mesterskapsforbannelse

OL-BLIKK: Han smilte tappert foran TV-kameraene, men nederlaget i OL-utforen må ha vært smertefullt for Aleksander Kilde Aamodt (29).

Det gikk ikke denne gangen heller for Aleksander Aamodt Kilde. Han ble nummer fem i OL-utforen.

7. feb. 2022 07:30 Sist oppdatert 18 minutter siden

Da den lumske vinden endelig slapp taket, kunne verdens raskeste skikjørere kaste seg ut den teknisk krevende og smale utfortraseen ved Yanqing.

Bordet var dekket for forhåndsfavoritten Aleksander Kilde Aamodt, som har vært best gjennom hele vinteren. Også under treningene i den kinesiske fjellheimen. Han var mannen å slå.