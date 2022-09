Mareritt ble til drøm på 23 dager

OLD TRAFFORD (Aftenposten): Marcus Rashford bar på vekten av formsvikt, Antony på vekten av 1 milliard. At nettopp disse ble heltene, kan bli viktig for fremtiden.

Marcus Rashford har slitt. Søndag ble en enorm opptur.

Manchester United – Arsenal: 3–1

Marcus Rashford lukker øynene og peker mot luften. I ansiktet hans står lettelsen og gleden skrevet om hverandre. Bak ham er Old Trafford virkelig i ferd med å våkne til liv.