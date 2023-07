Vålerengas største ydmykelse av Lillestrøm

Geir Bakke jublet for 4–3-seieren over Vålerenga på Intility stadion 30. april. Nå blir han ny Vålerenga-trener. Vis mer

For Vålerenga er det som å vinne serien og cupen på én og samme dag. For Lillestrøm er det et slag midt i fleisen.

Så enkelt kan trener Geir Bakkes overgang fra Lillestrøm til Vålerenga oppsummeres. Så brutalt også for alle som er glade i LSK.

På Åråsen svir det på mange måter. Først og fremst fordi Vålerenga er og vil alltid være erkerivalen.