Talen var rystende

Fotballtoppens tale minner om en berømt scene fra en amerikansk gigantfilm.

Spanias fotballpresident Luis Rubiales holdt fredag en oppsiktsvekkende tale. Vis mer

Publisert: 25.08.2023 15:35 Oppdatert: 25.08.2023 15:47

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

I «Wolf of Wall Street», suksessfilmen fra 2013, er hovedpersonen jaget. Alle regner med at spillet er over. Men Jordan Belfort, spilt av Leonardo DiCaprio, nekter å gi seg.

«Jeg drar ikke!» sier han fra en scene. Budskapet gjentas mens stemmen stiger.