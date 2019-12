Det er lett å bli historieløs, og selvsagt har det vært en rekke imponerende forestillinger tidligere i fotballkamper jeg har sett. Men det Liverpool gjorde i kveld var å ta enkelte deler av spillet til en ny standard.

Leicester kom i lange perioder rett og slett ikke over midtstreken. De kom heller ikke ut av egen faresone fra 25 meter og inn mot eget mål særlig ofte. Til det var Liverpool for gode i det de normalt er best i: gjenvinningsspillet.