Sæternes, profesjonell og hardtarbeidende, er inne i sin femte sesong. Bare unntaksvis sitter trenere så lenge.

Sånn sett er fornyelse kanskje naturlig, samtidig er det åpenbart at skiftet kommer fordi klubbledelsens mål og forventninger ikke er oppfylt. Skjebnen ble beseglet under et styremøte mandag kveld.