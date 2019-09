Espejords tirade bør lyttes til på Alfheim

I øyeblikket før «slaget om Nord-Norge» ble blåst i gang på Aspmyra søndag kveld var det fullt kjør med fyrverkeri rundt banen. Omkranset av røyk i Glimts gule og sorte farger kunne man spørre seg om noen i Bodø hadde innkassert seieren på forhånd.

De er kanskje synske i Nordland, for 90 minutter senere hadde de drøyt 4.200 på tribunene vært vitne til den største Glimt-overkjøringen av et TIL-lag i moderne tid. Som hovedkamp hos rettighetshaver Eurosport fikk også «alle» hjemme i stua, landet rundt, med seg ydmykelsen.

4–0 er ille. Og det kunne vært så mye mer.

TILs spillere har hatt lignende opplevelser så altfor mange ganger før – spesielt på bortebane. Spesielt de siste årene. Derfor kan ofte uttalelser fra spillere og trenere etter slike kamper oppleves som repetisjon og floskler. Laget skal «hjem for å bli bedre», «ta tak på trening» eller «forbedre seg til neste kamp».

Noen ganger kan spillerne ikke snakke i overskrifter. Men søndag kveld var Runar Espejords oppgjør med eget lag både forfriskende og nødvendig.

Espejord, fra Sydspissen på Tromsøya, er fortsatt TILs største salgsobjekt. På tross av årevis med skadeproblemer var den nederlandske klubben Heerenveen på banen senest i sommer for å hente 23-åringen. Overgangsspekulasjoner var ikke det verken han eller andre tenkte på i minuttene etter kampslutt. For Espejord var den som klarest satt ord på det vi alle kunne se etter oppgjøret. Først til Eurosport. Deretter gjentok han det til resten av pressekorpset.

– Når man ikke tror det kan gå dårligere, da kommer TIL rullende inn på stadion og overrasker.

– Vi må lære oss å spille fotball rett og slett. Jeg var sint i pausen, og sjokkert utover i andreomgang. Det var litt surrealistisk.

– I pausen snakket vi om å spille for stoltheten. Og vi tenker at vi må skjerpe oss, og gå ut å snu dette jåsset her. I stedet blir vi pisset på i andre omgang óg.

Norsk fotball flyter dessverre ikke over at frittalende spillere. Stadig oftere fremstår det som utøverne skal strigles til å gi A4-svar som passer best på klubbenes hjemmeside. Likevel er det noen unntak, og Espejords uttalelser er for mange supportere med på å bearbeide sjokket over hvordan laget opptrådte.

Espejords frustrasjon presenterer ikke noen direkte løsninger. Det er heller ikke hans jobb. De oppsiktsvekkende uttalelsene gir uansett et innblikk i psyken til en spiller som trolig flere av hans lagkamerater kan kjenne seg igjen i.

Jeg håper for klubbens del at denne skrekkopplevelsen kan bli et vendepunkt for «Gutan» i høst, representert ved Espejords betimelige utbrudd. Alternativet forstår alle hva er.

TILs fordel utover høsten er at det er mange svake lag i bunnen. Vinner «Gutan» to på rad er de på lang vei ute av den mest kritiske nedrykksstriden. På en kveld som søndag er det vanskelig å se hvor poengene skal komme fra.

Den komplette ydmykelse var likevel et faktum for «Gutan» i Bodø. 0–4 mot Bodø/Glimt representerer et mareritt det vil ta lang tid å glemme.

I Tromsø er normaltilstanden for TIL å ligge i nedrykksstriden. Tromsø Idrettslag har like fullt funnet veien til ny kontrakt både i 2015, 2016 og 2017. Om det skjer også i høst vil det dessverre for TIL bli møtt med et skuldertrekk hos mange som har gitt opp laget etter mange dårlige år.

En grundig evaluering er varslet etter sesongen. Så får vi se hvilken divisjon TIL da ligger i. Espejords tirade forteller at langt fra alle drar i samme retning på Alfheim for tiden. Det er kanskje det mest skremmende.