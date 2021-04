Mener du virkelig dette?

KOMMENTAR: Idrettspresidenten svarer nei på spørsmålet om opphevelse av høydehusforbudet er problematisk etisk sett. Nei vel?

Vil oppheve forbudet: Idrettspresident Berit Kjøll og idrettsstyret går inn for å oppheve det norske forbudet mot bruk av høydehus. Foto: BERIT ROALD/NTB

- Forbudet er særnorsk, men er det så feil å være særnorsk og stå for noe. Man står for sunne valg, selv om det bryter med utenlandsk praksis, sa vår olympiske mester Vebjørn Rodal for ni år siden.

Resten av verden sier ja. Norge har i nesten to tiår sagt nei. I denne perioden har norske utøvere levert knallsterke prestasjoner i en rekke idretter, selv uten bruk av høydehus.