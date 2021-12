Carlsen-rival coronasmittet: – Bekymret for alle motstanderne mine

Hikaru Nakamura trekker seg fra den siste dagen i VM i lynsjakk etter å ha testet positivt for coronaviruset. Nå er oppstarten på den siste dagen utsatt.

RIVALER: Hikaru Nakamura (venstre) og Magnus Carlsen (høyre) i forbindelse med en kamp i 2018.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) bekrefter på Twitter at starten på finaledagen i lynsjakk-VM er utsatt i en halvtime. Finaledagen skulle etter planen startet 14.00.

FIDE skriver videre at de sterkt oppfordrer alle til å bruke munnbind.

Nakamura skrev selv om coronasmitten på Twitter.

Han skriver at han ikke følte seg bra før hurtigsjakken, men at han testet seg da og var negativ. Han trengte å ta en ny prøve i forbindelse med at han skulle fly på fredag, og testet da positivt.

– Jeg kan ikke fullføre turneringen, og jeg er nå bekymret for alle motstanderne mine, skriver Nakamura.

Amerikaneren spilte mot Magnus Carlsen i det siste partiet under VM i hurtigsjakk på tirsdag.

– Vi fikk informasjon for cirka ti minutter siden, skriver Henrik Carlsen, Magnus Carlsens far og manager, i en SMS til VG klokken to.

I lynsjakk hadde han etter første dag 8,5 av 12 mulige poeng og lå likt med Magnus Carlsen, halvannet poeng bak lederen Levon Aronjan.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) bekrefter på Twitter at flere spillere har testet positivt på coronaviruset, og at flere spillere derfor har måttet trekke seg fra turneringen. De skriver videre at motstanderne deres har blitt kontaktet, slik at de kan sjekke seg selv ytterligere.

Den norske sjakkspilleren Aryan Tari sier følgende til NRK om den positive testen:

– Helt sykt, ble skikkelig overrasket å høre det. Egentlig er det en katastrofe for turneringen. Jeg vet ikke om de han har spilt på må i karantene?

Tari mener smittevern har blitt greit ivaretatt under mesterskapet i den polske hovedstaden Warszawa.

– Men det er vanskelig når det er så mange spillere (150). Da er det ikke så rart at noen tester positivt. Jeg så at han ikke følte seg så bra før hurtigsjakken heller. Uansett hvor mye smittevern en har, så er det vanskelig å være 100 prosent sikker, sier Tari.