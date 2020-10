Carlsen åpnet med seier i Norway Chess

Etter 31 trekk ble Levon Aronian og Magnus Carlsen enig om remis i 1. runde av Norway Chess i Stavanger. I armageddon var Carlsen best.

Magnus Carlsen vant mandag. Heiko Junge

5. okt. 2020 20:35 Sist oppdatert 17 minutter siden

Det endte remis etter trekkgjentakelse. Dette betyr at Carlsen har spilt 122 langsjakkpartier på rad uten tap. Chess24 skriver at Carlsens siste tap i langsjakk kom 31. juli i 2018.

Reglene i årets Norway Chess sier at det blir armageddon når det ender remis, og der vant Magnus Carlsen. De sier også at hvitt (Aronian) får ti minutters tenketid mot svarts (Carlsen) sju minutter. Reglene er også slik at remis med svarte brikker betyr seier i armageddon.

Armeneren Aronian hadde fem minutters forsprang på tiden en periode, men mistet hele den fordelen etter hvert, og det var også tiden som ødela for ham da Carlsen reddet seg inn og vant partiet. Aronian gikk tom for tid i det 38. trekket.

– Jeg er selvsagt veldig fornøyd med. Det ble nervepirrende etter hvert, men jeg følte at jeg hadde kontroll på tiden selv om du aldri kan vite, sa Carlsen til TV 2.

Carlsen sier at han ikke var komfortabel med verken tid eller plassering av brikkene i starten på armageddonpartiet.

– Etter hvert ble jeg mest opptatt av å spille safe, sa Carlsen.

Seier i armageddon ga 1,5 poeng for Carlsen mot Aronians ene poeng.

Koronapandemien gjorde at kun seks spillere er med i årets utgave av Norway Chess.

I de to øvrige partiene ble det tap hvitt for norske Aryan Tari for verdenstoer Fabiano Caruana fra USA. Jan-Krzysztof Duda fra Polen tapte med hvite brikker for Alireza Firouzja.

