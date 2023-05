Carlsen misset stor fordel i Norway Chess

Magnus Carlsen hadde ikke helt dagen ved sjakkbrettet og ble nummer sju i lynsjakkturneringen som innledet Norway Chess.





29.05.2023 21:59

Carlsen vant tre partier, tapte tre og spilte tre remis. Det holdt ikke til at nordmannen får fordelen av hvite brikker i fem av ni partier i den klassiske delen av Norway Chess, som starter tirsdag. De fem beste i lynsjakkturneringen får den fordelen.

Carlsen har vunnet de siste fire Norway Chess-utgavene og står med fem triumfer totalt. Mange store stjerner deltar i årets utgave.

Carlsen åpnet med å spille remis mot nederlandske Anish Giri. Etter det fulgte to strake tap for Dommaraju Gukesh og Shakhriyar Mamedyarov, men han hentet seg godt inn med seier over både Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Caruana og Hikaru Nakamura.

I etterkant røk han på tap for landsmann Aryan Tari, før han avsluttet med remis mot Wesley So og Alireza Firouzja.

– Hele veien så det ut som Magnus hadde kontroll, men det raknet da han rett og slett bare mistet en hest for ingenting, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer etter partiet mot Firouzja.

Aryan Tari vant to partier og spilte én remis i mandagens lynsjakkturnering. Seieren over Carlsen kom etter en svært spennende norsk duell.