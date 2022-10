Jusprofessor: Dette venter Magnus Carlsen i en amerikansk rettssak

Jusprofessor Geir Stenseth forklarer det enorme erstatningskravet fra Hans Niemann (19) – som har saksøkt Magnus Carlsen (31) for ærekrenkelser.

SAKSØKT: Magnus Carlsen under et intervju med VG i mars.

Niemann har stevnet arrow-outward-link Carlsen for retten i St. Louis, i delstaten Missouri, etter at den norske sjakkspilleren i september anklaget Niemann for å ha jukset mer – også nylig – enn han tidligere har innrømmet offentlig arrow-outward-link .

Amerikaneren krever minimum 100 millioner dollar arrow-outward-link i erstatning fra blant andre Carlsen.

– Etter amerikanske forhold kan du få det de kaller «punitive damages», altså straffeerstatning, og den kan bli svært høy, selv om det ikke kan dokumenteres et så stort økonomisk tap. Det er den store forskjellen fra Norge. I Norge kan du først og fremst kreve erstatning for det økonomiske tapet, mens ikke-økonomiske kompensasjoner gjerne er av begrenset størrelse, sier Geir Stenseth.

Han er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo og er ekspert på amerikanske rettsforhold.

Fakta Sjakkbråket Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Har Niemann jukset? Chess.com – verdens største sjakknettsted – etterforsket Niemann og en rapport hevder at han har jukset i over 100 partier. Niemann har saksøkt Carlsen. Hva med FIDE? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. Norgesmester Kristian Stuvik Holm har også fått mistanke mot seg i sjakk-miljøet etter en seier over den tsjekkiske stormesteren Vojtěch Plát (28). Vis mer

– Den store forskjellen forøvrig er at dette nok vil gå som en jurysak i USA, påpeker han.

– En jury juryJury er en gruppe folk (ikke juridiske fagdommere) som i enkelte land deltar i rettsavgjørelser ved å svare på bestemte spørsmål knyttet til om en tiltalt person er skyldig eller ikke. Juryens beslutning styrer normalt avgjørelsen av skyldspørsmålet i saken, ifølge Store Norske Leksikon. av vanlige folk ser vi ofte i straffesaker fra USA, men det gjelder også i den typen erstatningssaker der borte. I Norge er de juridiske dommerne viktigere for erstatningsspørsmålet. Man regner med at jurybehandling bidrar til de enormt store erstatningssummene i USA, fordi det skal være lettere å spille på følelsene til vanlige folk. Hvis du har en stor og rik motpart, som Magnus Carlsen kanskje har blitt, så er det også lettere å gi stor erstatning, sier han.

Søksmålet favner også nettstedet Chess.com Chess.comDen mest besøkte sjakk-nettsiden i verden som står som vert for dusinvis av premieturneringer hvert år. , som publiserte en rapport arrow-outward-link som antydet at Niemann hadde jukset i over hundre partier, sjakkspilleren Hikaru Nakamura, Carlsen sitt selskap Play Magnus Group og sjakkspilleren Danny Rensch.

– Er det enten forlik eller rettssak for Carlsen nå?

– Normalt er det de to valgene. Blir det rettssak, så blir det full bevisføring. Da må Niemann bevise at det ikke er sant det Carlsen hevder. Hvis Carlsen snakker sant, så er det ingen ærekrenkelse, sier professoren.

– Ofte blir slike søksmål reist for å få til et forlik, det kan rett og slett være at Niemann er ute etter penger, legger han til

– Har det noen betydning at Carlsen ikke er amerikaner?

– Nei, det er ikke noe problem for amerikanske domstoler å ta en sak hvor en nordmann skal ha ærekrenket en amerikaner i USA.

– Hva om Carlsen ikke møter opp?

– Hver enkelt har rett til å møte og fremme sin saksfremstilling. Og hvis det bare er Niemann som møter, og Carlsen ikke møter og imøtegår det, så er det et problem for Carlsen.

– Hadde du vært nervøs om du var Carlsen nå?

– Det er sånn dere journalister spør om, men for meg som jusprofessor er det umulig å ha en oppfatning om det, bare basert på spekulasjoner i pressen om kjernespørsmålet: Har Carlsen rett i sine uttalelser om Niemann og juks?

SJAKKEKSPERT: Hans Olav Lahlum

Hans Olav Lahlum er kjent sjakkspiller og USA-ekspert.

– Dette er ikke en helt uventet utvikling. USA er et land hvor konflikter lettere enn i Norge havner i rettsvesenet, og hvor kravene kan være veldig høye, sier Lahlum.

Han mener beløpet det er snakk om her – minst én milliard norske kroner – er helt ute av proporsjoner.

– USA er et land der du kan få et mye høyere beløp enn du har hatt i tap, men det er vanskelig å se for seg at beløpet ender der, sier han.

Lahlum tror at veien videre i stor grad blir bestemt av FIDEs (det internasjonale sjakkforbundet) granskning arrow-outward-link .

– Den er egentlig det store spørsmålet. Hvis den konkluderer med at det er en uberettiget anklage, at det er ikke er bevis for juks i den perioden, så styrkes selvfølgelig saken til Niemann

– Samtidig kan man jo belegge at han har jukset på et tidligere tidspunkt, i hvert fall. Du kan ikke protestere på at du får et rykte som juksemaker når du beviselig har jukset. Men så kan det være nyanser – som hvis du blir beskyldt for å jukse i en situasjon hvor du ikke har jukset.

– Det er et veldig offensivt svar fra Niemann. Han akselerer konflikten ytterligere. Og det øker også fallhøyden for Niemann, mener Lahlum.