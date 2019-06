Internasjonal sjakkpresident begeistret over Stavangers VM-søknad

FIDE-president Arkady Dvorkovich er for tiden i Stavanger i forbindelse med Norway Chess.

I et intervju med TV 2 sier russeren at Stavanger har et sterkt grunnlag for å vinne kampen om VM i 2020.

– Jeg trives godt i Stavanger, og jeg har hørt mye bra om hvordan ting gjøres her med tanke på sjakk. Intensjonene er klare, samtidig har lokalsamfunnet sterkt støttet søknaden. Det er et godt grunnlag, sier Dvorkovich.

Ingen andre søkere

Foreløpig er Stavanger den eneste byen som har søkt om å arrangere VM.

FIDE-presidenten sier de ikke har kommunikasjon på samme nivå med andre byer for øyeblikket, men at de har fått signaler om at det vil komme flere søknader.

– Det vil nok komme to eller tre søknader til. Men Stavanger-søknaden ser sterk ut, sier han.

25. juli er fristen for å søke om VM. Hvis det har kommet inn flere søknader, vil det ta omtrent én måned før en endelig avgjørelse blir tatt.

– Vet at flere er interessert

I TV 2-studio var også gründer og styreleder i Norway Chess, Kjell Madland, som synes det er enormt positivt at Stavanger har fått en så god posisjon.

– Vi vet at flere er interessert i å arrangere VM. Hva som skjer når fristen går ut, vil vise seg, sier Madland som påpeker at Dvorkovich liker rutinen og de innovative grepene de har gjort i Norway Chess.

Dersom Stavanger får arrangere VM, har de omtrent 15 måneder på seg å gjøre alt klart til november 2020.

– Det er krevende med korte frister. Vi skulle selvfølgelig ønske at det var lenger tid, men av og til får du det ikke til hvis du har for god tid. Vi er i stand til å klare det uansett, sier Kjell Madland.