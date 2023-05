Carlsen ute av EPT Monte Carlo – vant over 170.000 kroner

Magnus Carlsen har nok en gang vist at det ikke bare er sjakken han mestrer. Onsdag kom han på 69. plass i pokerturneringen EPT Monte Carlo

I POKERFORM: Magnus Carlsen har storspilt under EPT Monte Carlo. Til slutt ble han nummer 69.

03.05.2023 17:37

Mer enn tusen spillere stilte til start i pokerturneringen ved den franske rivieraen. På dag tre av turneringen måtte Carlsen omsider bukke under. Til slutt havnet han på en 69. plass. Det gir Lommedalen-mannen en premie på 15.000 euro. Det tilsvarer rett i overkant av 180.000 kroner.

Carlsen gikk all inn mot briten Mark Teltscher med et firer-par på hånden. Ettersom Teltscher hadde to tiere på hånden, var Carlsen avhengig av å få hjelp av bordet. Det fikk han ikke og dermed var pokereventyret i Monte Carlo over for denne gangen.

Startkontigenten var i overkant av 63.000 norske kroner. Vinneren får over ti millioner kroner.