Beskyldningene hagler mot Magnus Carlsens motstander. Hva skyldes mistanken? Og er det overhodet mulig å jukse? Her forklarer vi hvordan sjakkeliten har havnet i en historisk knipe.

13. sep. 2022 18:15 Sist oppdatert 14 minutter siden

1. Hva skjedde?

SVAR: Under Sinquefield Cup i USA tapte Magnus Carlsen for 19-åringen Hans Niemann. Dagen etter trakk nordmannen seg fra storturneringen.

Carlsen har ikke forklart hvorfor. Men han lenket til en Youtube-video der fotballtreneren José Mourinho sier «if I speak, I am in big trouble».

2. Hvordan ledet det til jukseanklager?

SVAR: Det er ekstremt sjelden at en verdensmester trekker seg midt i en turnering. Mange tolket valget som at Carlsen antydet noe om Niemann.

I etterkant kom flere kjente sjakkspillere med mer eller mindre direkte beskyldninger mot den amerikanske 19-åringen. «Magnus ville ikke gjort dette med mindre han er veldig sikker på at Hans jukser», sa sjakkstjernen Hikaru Nakamura, som er en stor sjakkstreamer på Twitch.

3. Hva skyldes mistanken?

SVAR: Det finnes sjakkcomputere som kan spille på et mye høyere nivå enn mennesker. Disse er naturligvis ikke lov å bruke under partier.

Flere eksperter mener Niemann gjorde enkelte mistenkelige bra trekk mot Carlsen. Dessuten har den ukrainske eksperten Andrii Punin analysert flere av Niemanns tidligere partier. Han finner mange tilfeller der trekkene i stor grad har samsvart med sjakkcomputeres anbefalte trekk.

Det hører med til historien at Niemann tidligere har jukset i online-sjakk, både som 12-åring og 16-åring. Flere har også merket seg at Niemann har stormet frem på verdensrankingen de siste to årene.

Hans Niemann ser på Magnus Carlsen under det nå berømte partiet.

4. Ble Niemann straffet?

SVAR: Nei.

I en uttalelse skrev hoveddommer Chris Bird at det ikke finnes «noen indikasjoner» på at noen «spilte urettferdig» i turneringen.

5. Men hvordan ble Niemann sjekket?

SVAR: Turneringen iverksatte omfattende tiltak for å forhindre juks. De inkluderer å skanne spillerne med metalldetektorer (i jakt på bortgjemte teknologiske duppeditter), nøye observasjon av spillerne under partier og analyse av om trekkene i for stor grad samsvarer med sjakkcomputere.

Etter at Carlsen trakk seg, startet de også med å forsinke liveoverføringen med 15 minutter. Det betyr at en spiller ikke umiddelbart kan få trekktips fra en medhjelper utenfor spillelokalet.

6. Men er det mulig å jukse da?

SVAR: Det er det store spørsmålet.

Konspirasjonsteoriene på nettet har vært så ville, at til og med analkuler som vibrerer for å gi hint om trekk er blitt diskutert. En annen teori går på om det kunne vært mulig å snike inn en liten propp i øret. Ingenting er bevist.

7. Hva sier Niemann selv?

SVAR: Niemann har ikke besvart Aftenpostens henvendelser. Men han har flere ganger forsvart seg i den offisielle sendingen til Sinquefield Cup.

Niemann innrømmer å ha jukset i internett-sjakk som yngre spiller. Men han sier han aldri har jukset i sjakk på brettet.

– Folk anklager meg uten bevis. Jeg er den eneste personen som vet hva som skjedde og jeg forteller dere nå at dette er sannheten, sa Niemann under turneringen.

Amerikaneren sa at den råsterke seieren over Carlsen skyldtes ekstremt grundige forberedelser, ikke juks.

8. Får han støtte?

SVAR: Flere har tatt Niemann i forsvar.

– Det skjer ganske ofte at unge spillere gjør det bra og får anklager mot seg. Alle kollegene mine er paranoide, sa for eksempel sjakkstjernen Levon Aronian til arrangørens sending.

9. Hva med Magnus Carlsens rolle i dette?

SVAR: Mange retter nå pekefingeren mot Carlsen. Sjakklegenden Garry Kasparov har blant annet krevd at nordmannen forklarer hvorfor han trakk seg.

Sjakkekspert Torstein Bae mener nordmannen havnet i en vanskelig situasjon.

– Mourinho-tweeten gjør at man kan spørre om Magnus bare burde trukket seg og overlatt resten til spekulasjoner. Det han gjorde, var å si det uten å si det, at her er det ugler i mosen, sier Bae til Aftenposten.

10. Hvorfor er saken så viktig?

– Dette er et eksistensielt spørsmål for sjakken, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– Hvis man ikke kan forutse at folk er ærlige, er det noe ikke grunn til å drive med sjakk lenger. Hvis folk jukser, rakner hele fundamentet, fortsetter han.

Mange har vært bekymret for at det er for lett å jukse i sjakk. Nå har denne saken, uansett videre utvikling, satt juksedebatten på dagsordenen igjen.

– Det at Magnus Carlsen løftet denne saken gjennom sin drastiske avgjørelse, det er absolutt et historisk skille, sier Grønn.