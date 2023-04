Her spiller Carlsen pokerturnering i Las Vegas – samtidig som VM-finalen i sjakk pågår

Norges sjakkess Magnus Carlsen har vært regjerende verdensmester i langsjakk siden 2013. Ti år etter sin første VM-tittel prioriterer Carlsen å spille pokerturnering i USA mens det er VM-finale.

13.04.2023 21:09

I utgangspunktet skulle Magnus Carlsen i disse dager kjempet om VM-tittelen i langsjakk for sjette gang på rad, men i juli 2022 sa Carlsen at han ikke var motivert for en ny VM-match mot Jan Nepomnjasjtsjij.

Sistnevnte er uavgjort med kinesiske Ding Liren – som tok Carlsens plass – etter fire partier. Stillingen er 2–2.

Mens Nepomnjasjtsjij og Liren spiller VM-finalen, har verdens beste sjakkspiller viet oppmerksomheten sin til noe helt annet.

I Las Vegas spiller Carlsen pokerturneringen «Hustler Casino Live».

Dette gjør han med Internettstjerner som Alexandra Botez (1,2 millioner Twitch-følgere) Jc Caylen (2,76 mill Youtube-abonnenter), Nate Hill (1,6 mill Twitch-følgere), Kian Lawley (4 mill Instagram-følgere) og Bryce Hall.

Bryce Hall har 24 millioner følgere på den populære plattformen Tik Tok.

Ifølge poker.no gikk Carlsen 46.000 kroner i pluss etter onsdagens spill.