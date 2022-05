Tror Carlsen-valg kan forandre sjakken: – VM-kampen vil miste verdi

Konkurrentene tror Magnus Carlsen (31) mener alvor med uttalelsene om å ikke spille flere VM-kamper. Det kan få konsekvenser for den tradisjonsrike kampens fremtid.

REGJERENDE MESTER: Magnus Carlsen har vunnet VM fem ganger på rad, men vurderer å ikke forsvare tittelen.

– Det vil devaluere VM-kampen. Derfor håper jeg virkelig at Magnus spiller og forsvarer tittelen. Det er passende at den beste spilleren i verden også er verdensmester, sier sjakkstjernen Jorden van Foreest til VG.

– Det er bra om han spiller, for han er den beste nå, sier tenåringssensasjonen Rameshbabu Praggnanandhaa (16).

van Foreest var tett på Magnus Carlsen under forrige års VM-kamp i Dubai, hvor nederlenderen jobbet som sekundant for 31-åringen.

– Når Magnus sier noe, sier han som regel det han mener og føler, sier van Foreest.

I et intervju med VG forrige måned fortalte Carlsen at han trolig gir fra seg VM-tittelen, men understreket at han ikke er 100 prosent sikker på avgjørelsen.

– Jeg tror han seriøst vurderer det, men han nøler litt. Når han gir et lite håp, gir han fremtidige arrangører og sponsorer muligheten til å overbevise ham til å spille om tittelen. Hvis han kommer tilbake, tror jeg premiepengene vil være langt høyere, sier Anish Giri, verdens 10. beste spiller, til VG.

SJAKKPROFIL: Anish Giri.

Han drar paralleller til VM-kampen mellom Bobby Fischer og Boris Spasskij i 1972, hvor amerikaneren først satte seg ved brettet etter at premiepengene ble doblet.

– Hvis ingen klarer å overbevise ham, vil VM-kampen miste verdi, mener Giri.

Carlsen vant om lag 12 millioner kroner etter VM-seieren over Jan Nepomnjasjtsjij i 2021.

Giri er ikke bekymret for sjakkens popularitet fremover, men mener en VM-kamp uten Carlsen vil markere et skille i hvilke turneringer det er mest prestisje rundt. Giri trekker frem internett-touren Champions Chess Tour, hvor Magnus Carlsen-deleide chess24.com er arrangør.

– Jeg ble invitert til mange turneringer i år, men kan ikke spille alle. I Champions Chess Tour møter jeg de beste spillerne i verden. Hvis jeg vinner en turnering, er det viktig for meg å vite at de beste spillerne var med, sier Giri.

VG har vært i kontakt med Det internasjonale sjakkforbundet, som foreløpig ikke har besvart våre spørsmål rundt Carlsens VM-valg.

Carlsen har vunnet VM fem ganger og beholdt tittelen siden 2013. I sommer spilles kandidatturneringen, hvor hans neste VM-motstander skal avgjøres.

Én mann kan være nøkkelen til at Carlsen gjør et nytt forsøk på å forsvare tittelen.

– Hvis motstanderen blir Alireza Firouzja, kommer han garantert til å spille, mener van Foreest.

Den 18 år gamle fransk-iraneren, som er ranket nummer tre i verden, har tidligere blitt trukket frem av Carlsen som den eneste som kan motivere ham til å spille VM-kamp igjen.

Fra innsiden av Team Carlsen, har van Foreest fått innblikk i hvor mye som kreves for å forberede seg til en VM-kamp. Derfor han forståelse for at Carlsen vurderer å si at nok er nok.

– Han liker ikke mengden med forberedelser som kreves og presset som følger med. Han føler ikke at det er verdt det. Men jeg håper virkelig at han forandrer mening og spiller VM. Han har ikke utelukket det fullstendig, det er ikke 100 prosent sikkert, men han lener mot å ikke spille. Han holder mulighetene åpne, sier van Foreest.