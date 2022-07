Carlsen gir fra seg VM-tittelen: – Ikke motivert

Magnus Carlsen (31) har bestemt seg for å gi fra seg verdensmestertittelen – uten å ha tapt. Han er ikke motivert for en sjette VM-match.

TREKKER SEG FRA VM: Magnus Carlsen under Norway Chess 2022 i Finansparken i Stavanger.

20. juli 2022 12:07 Sist oppdatert nå nettopp

Han skulle ha forsvart VM-tittelen mot Jan Nepomnjasjtsjij (31) tidlig i 2023, men velger nå å trekke seg.

Det kommer frem i videopodcasten «The Magnus Effect» som blir publisert onsdag hos hans sponsor Unibet, der kompisen Magnus Barstad er intervjuer.

– Jeg har informert teamet mitt, FIDE og Jan om at jeg ikke kommer til å spille den kommende VM-kampen i langsjakk, sier Carlsen og legger til at «jeg ikke er motivert til å spille enda en VM-kamp».

I podcasten utelukker han ikke muligheten for å komme tilbake til VM i klassisk sjakk senere. Han gjør det også helt klart at han kommer til å fortsette for fullt som sjakkspiller - men altså ikke i VM.

VM-SELFIE: Magnus Carlsen tar selfie av seg selv etter VM-triumfen i Dubai i desember 2021.

El Pais avslørte at Carlsen møtte presidenten i FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) i Madrid under kandidatturneringen.

– Det er riktig at jeg var i Madrid og møtte FIDE-ledelsen i forbindelse med avslutningen av kandidatturneringen. Jeg stilte ingen krav, og hadde ingen forslag, men var der for å fortelle dem at jeg ikke vil forsvare tittelen i den neste VM-kampen, forteller den norske verdensmesteren.

– Vi hadde en liten diskusjon. De hadde noen forslag; noen av dem likte jeg, andre likte jeg ikke. Men konklusjonen består. En konklusjon jeg er komfortabel med, en avgjørelse jeg har tenkt mye på i lang tid – i mer enn halvannet år, fortsetter Carlsen i podcasten.

Allerede etter 2018-triumfen over Fabiano Caruana åpnet han for å droppe VM. Likevel spilte han mot Jan Nepomnjasjtsjij i november-desember 2021, men sa rett etterpå at det trolig var hans siste VM-match.

AVGJØRELSEN: Jan Nepomnjasjtsjij strekker frem lanken - og VM-matchen i 2021 er avgjort allerede etter 11 av 14 mulige partier.

Carlsen åpnet likevel for at det kunne bli en sjette VM-finale - særlig hvis motstanderen ble en av de unge og fremadstormende, som Alireza Firouzja (18).

Men motstanderen i en eventuell VM-kamp ville ha blitt den samme som sist - Jan Nepomnjasjtsjij. «Nepo» vant nemlig kandidatturneringen nylig.

De to møtes for øvrig onsdag - i et parti i lyn- og hurtigsjakkturneringen i Kroatia.

Nepomnjasjtsjijs motstander i VM-matchen blir nå kinesiske Ding Liren, etter som han ble nummer to i kandidatturneringen.

Magnus Carlsen tok VM-tittelen da han vant over Viswanathan Anand i 2013. Han forsvarte siden tittelen mot samme Anand (2014), mot Sergej Karjakin (2016), mot Fabiano Caruana (2018) og senest mot Jan Nepomnjasjtsjij (2021).

Det har gått et rykte om at Carlsen måtte bestemme seg innen onsdag om hvorvidt han skulle spille VM-matchen i 2023. Men FIDE har senere benektet dette. Likevel kommer Carlsen med sin offentliggjøring nettopp den 20. juli, som for øvrig også er den internasjonale sjakkdagen.

Magnus Carlsen har en stor sponsoravtale med Unibet. Nå går han ut med VM-nyheten i et intervju med kompisen Magnus Barstad (t.h.).

Flere har antydet at Carlsen bare har bløffet om at han vurderte å gi fra seg VM-tittelen. Vladimir Kramnik er en av dem som har sagt det.

Også legenden Garry Kasparov, som nå følger Carlsen i Kroatia, har vært skeptisk.

PS: Carlsen har programmet klart for de neste månedene: Nå spiller han Grand Chess Tour i Kroatia, deretter skal han spille på det norske laget i OL i India, og så følger FTX Crypto Cup i Miami.