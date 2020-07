Mens du sov har Magnus Carlsen de siste månedene spilt hundrevis av partier mot denne ukjente amerikaneren

«Hvem er penguingim1?», spurte folk da Magnus Carlsen holdt seg våken natten gjennom for å spille nettsjakk mot personen bak brukernavnet. Det ekte navnet ga flere spørsmål enn svar.

Etter at Magnus Carlsen vant lynsjakk-VM i St. Petersburg i 2018 tok han seg tid til å ta et bilde med Andrew Tang. Privat

Klokken var blitt kvart på ett natt til 25. mars da penguingim1 med hvite brikker slo DrNykterstein i bullett-sjakk (ett minutts betenkningstid) på sjakknettstedet Lichess.org.

De rundt 1000 som så partiet, visste godt hvem som skjulte seg bak brukernavnet DrNykterstein: Magnus Carlsen. Verdens beste sjakkspiller.

Men i chatten kom det samme spørsmålet gang etter gang: «Hvem er penguingim1?»

Natt ble til grytidlig morgen i Norge. Litt over klokken fem spilte de det siste av hele 157 partier. Stillingen ble 101,5 til Carlsen og 55,5 til penguingim1.

Drøyt en uke senere skjedde det samme en gang til. Klokken var halv ett natt til 2. april, og DrNykterstein møtte penguingim1 til en ny duell.

Denne historien har gjentatt seg flere netter de siste fire månedene. Og gang på gang kommer spørsmålet: «Hvem er penguingim1?»

Det første av 640 partier de siste månedene mellom DrNykterstein og penguingim1 endte med seier til penguingim1 med hvite brikker. I chatten spør en seer hvem penguingim1 er. Skjermdump Lichess.org

Bullettsjakkspesialisten fra USA

Svaret var Andrew Tang. Det ekte navnet ga flere spørsmål enn svar.

For hvem er Andrew Tang?

Et søk på den offisielle verdensrankingen i sjakk ga enda flere spørsmål. Den kunne fortelle at Tang er en 20 år gammel stormester fra USA. Men den sa også at han, av aktive spillere, er rangert helt nede på 499.-plass. Det vil si at han ikke engang er rangert blant de 30 beste spillerne i USA.

Så hvorfor sitter Magnus Carlsen, verdenseneren, oppe om nettene for å spille mot akkurat ham?

Vi lar Tang forklare det selv:

– Folk flest kjenner meg som penguingim1 på Lichess. Der er jeg en av de beste bullet-spillerne og kanskje den beste ultrabullet-spilleren (15 sekunders betenkningstid) i verden, skriver han i en e-post til Aftenposten.

På det fysiske brettet med lengre betenkningstid har Tang lite å stille opp med mot Carlsen. De har møttes en gang, i hurtigsjakk-VM i 2018. Da var partiet over etter 42 trekk. Carlsen vant enkelt.

Men da de møttes på nettet til partier på ett minutt natt til 25. mars, var Tang rangert som nummer 2 i bullet – og han hadde også ratingrekorden på 3245. På sin vei oppover ratinglistene var Tang nå en mann å slå for Carlsen.

Under hurtigsjakk-VM i 2018 møttes Andrew Tang og Magnus Carlsen ved det fysiske brettet for første, og foreløpig siste, gang. Det endte med Carlsen-seier etter 42 trekk. Privat

Satte utrolig rekord

Totalt har de spilt 640 partier mot hverandre de siste månedene. Tang har klart å vinne 189 av dem. Carlsen har gått seirende ut 406 ganger.

Derfor tok det ikke lang tid før Carlsen hadde overtatt ratingrekorden til Tang. 17. april var ratingen til Carlsen på smått absurde 3355. Ingen har noen gang vært i nærheten av lignende ratingtall.

– Du har aldri lyst å tape rekorden, men det gjør ikke så vondt når du mister den til tidenes beste bullet-spiller. Hvis noe, så gir det meg bare mer motivasjon til å bli bedre og prøve å ta rekorden tilbake igjen en dag. 3355 er bare en helt vanvittig rating. Det krever at du vinner 95 prosent av partiene mot spillere rangert på 3000, som allerede er noen av de beste spillerne i verden, sier Tang.

Fakta Andrew Tang Født: 29. november 1999 (20 år) Fra: Minnesota i USA Også kjent som: penguingim1 Sjakkrating: Klassisk sjakk: 2538 (nummer 499 av aktive spillere) Hurtigsjakk: 2427 Lynsjakk: 2584 Var rangert som 66. beste junior i verden i desember i fjor. Til sammenligning var norske Aryan Tari rangert som nummer 11. Meritter: Ble utnevnt til stormester i 2017. Deltok på hurtigsjakk-VM i 2018 der han møtte Carlsen og ble nummer 59. Kom på 4.-plass i juniormesterskapet i USA i 2019. Vis mer

Carlsen: – Tidsfordriv

Rundt en måned etter at han satte rekorden møtte vi Carlsen på avdukingen av hans egen tour i nettsjakk. Tidligere på dagen hadde han spilt 100 partier bulletsjakk mot nettopp Andrew Tang.

– Jeg vet ikke, jeg. Altså ... sa Carlsen og tenkte seg om da Aftenposten spurte om all bulletsjakken han hadde spilt den siste tiden.

– De partiene på ett minutt er mer dataspill for min del, egentlig. Det er bare at jeg synes det er gøy. Det er tidsfordriv, fortsatte han.

Da han så Aftenpostens forbauselse over svaret til en som nettopp har oppnådd en rating resten av verden bare har kunnet drømme om, la han til følgende:

– Selvfølgelig er det sjakk. Det er ordentlig sjakk, men jeg føler ikke at det helt kan sammenlignes med hva man gjør i dette formatet (Magnus Carlsen Chess Tour, journ anm.).

Magnus Carlsen har tidenes høyeste rating i bullettsjakk på sjakknettstedet lichess.org med nærmest milevis avstand. Selv kaller han det bare for tidsfordriv. Heiko Junge/ NTB scanpix

Usikker på sjakk som karriere

For Tang har timene med intens spilling mot Carlsen betydd mye mer enn bare tidsfordriv.

– Bare å vinne noen partier mot Magnus, er allerede mer enn jeg noen gang kunne forvente. Han har vært min favorittspiller og største inspirasjon lenge, sier han.

De foreløpig siste partiene dem imellom ble spilt natt til 7. juli. Bare noen timer tidligere hadde Carlsen slått Ding Liren og tatt seg til finalen i Chess Masters. Klokken var passert seks om morgenen da Carlsen slo Tang i det 149. partiet for natten.

Det å få muligheten til å spille mot Carlsen over 600 ganger de siste månedene har gitt den unge amerikaneren inspirasjon. Men om det er sjakkspiller han skal bli, er Princeton-studenten usikker på.

– Jeg har lyst til å bryte 2600 ratingpoeng i klassisk sjakk og kvalifisere meg til det amerikanske mesterskapet, men utover det vet jeg ikke om jeg vil satse på sjakk som en karriere. Kanskje om internettsjakk fortsetter å vokse, men foreløpig planlegger jeg i hvert fall ikke å droppe ut av college!