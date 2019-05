Sterk åpning av Magnus Carlsen

Først vendte han til seier mot Wesley So. Amerikaneren hadde lenge overtaket, men Carlsen avgjorde partiet i sin favør mot slutten. Carlsen ofret en bonde tidlig, men gikk fra en bonde under til en bonde over, og til slutt kunne han innkassere seieren.

Deretter beseiret han Jan Nepomniasjtsji etter imponerende spill. Carlsen skaffet seg en ekstra dronning, og deretter var det bare et tidsspørsmål før russeren måtte takke for partiet.

– Resultatene har vært bedre enn spillet så langt, men jeg kan ikke klage, sa Carlsen i et intervju med arrangøren.

Carlsen møtte Hikaru Nakamura i dagens siste parti i Elfenbenskystens hovedstad. Amerikaneren hadde tidlig et klart overtak, men Carlsen slo tilbake og endte opp med poengdeling.

Også Nakamura vant sitt åpningsparti i turneringen, som handler om hurtig- og lynsjakk, men spilte remis i det neste.

Etter tre runder har Carlsen og kinesiske Ding Liren fem poeng hver, Nakamura fire. Det gis to poeng for seier og ett for remis i hurtigsjakk.

Det spilles tre hurtigsjakkpartier hver dag fram til fredag. Deretter er det to dager med lynsjakk, der deltakerne spiller ni partier hver dag.

