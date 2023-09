Karjakin vil nekte sjakkprofil å vrake Russland

Magnus Carlsens tidligere VM-motstander, den Putin-tro Sergej Karjakin, vil nekte et kjent sjakktalent å bytte ut sitt russiske statsborgerskap.

Publisert: 02.09.2023 15:32

Det kommer fram i et intervju med nyhetsbyrået RIA.

Saken gjelder den unge sjakkprofilen Andrej Esipenko (21). En rekke russiske sjakkspillere har valgt å representere andre land etter at Putin beordret fullskala krig i februar 2022.

Sergej Karjakin mener at det står i Esipenkos kontrakt med det russiske sjakkforbundet at han ikke kan bytte sportslig statsborgerskap.

Karjakin har ivrig støttet Russlands president og krigen i Ukraina. Til RIA uttaler han seg som sjakkpresident i Moskva fylke.

– Vi kan si at Esipenko er den eneste sjakkspilleren som ikke vil bytte statsborgerskap i nær fremtid. Ifølge mine opplysninger står det til og med i kontrakten hans med sjakkforbundet at han ikke har rett til å endre det, sier Karjakin.

Ifølge artikkelen skrev Esipenko under kontrakt med det russiske forbundet i midten av juli.

Den gang 17 år gamle Andrej Esipenko (t.h.) må gi tapt for Sergej Karjakin (t.h.) i VM i lynsjakk i 2017. Vis mer

VG kjenner ikke til hvilket land Esipenko ønsker å spille for. Han er for tiden rangert som nummer 56 i verden. En rekke andre topp 100-spillere spiller nå for andre nasjoner, ifølge RIA.

– Dette er et alvorlig problem. Snart har vi ikke landslag, sier Karjakin til RIA.

Det gjelder for eksempel Nikita Vitjugov (25 i verden), Sanan Sjugirov (31), Vladimir Fedosejev (61), Kirill Aleksejenko (62) og Aleksandr Predke (92).

Vitjugov topper nå den engelske ratinglisten, melder chess-news.ru. De melder også at Sjugirov skal spille for Ungarn og Predke representere Serbia, mens Fedosejev skal spille for Slovenia, melder Sport Ekspress. Aleksejenkos nye nasjon er Østerrike.

Den kvinnelige toppspilleren Aleksandra Kostenjuk skal spille for Sveits.

– Tapet av Vitjugov er veldig alvorlig, fordi han hele tiden ligger over 2700 i rating, sier Karjakin til RIA.