Kompisen «Nepo» blir Carlsens VM-motstander: Advarer mot russisk hjelp

Kompisene Jan Nepomnjasjtsjij (30) og Magnus Carlsen (30) møtes i VM-matchen i november-desember. Det er klart selv om det fortsatt gjenstår én dag av den såkalte kandidatturneringen.

CARLSEN-MOTSTANDER: Jan Nepomnjasjtsjij . Her i aksjon i kandidatturneringen i Jekaterinburg, der det fortsatt gjenstår én runde tirsdag. Foto: Lennart Ootes/FIDE

26. apr. 2021 17:10 Sist oppdatert nå nettopp

Vinneren av «VM-kvaliken» i russiske Jekaterinburg får spille om VM-tittelen mot Magnus Carlsen i Dubai i tiden 24. november til 16. desember.

Det blir nå et rent «1990-modell»-møte mellom Carlsen og Nepomnjasjtsjij (ofte kalt «Nepo» i sjakkmiljøet). De møttes første gang i U12-EM i 2002 og er gode kompiser.

Magnus Carlsen har vært verdensmester siden 2013 og er nå klar for sitt femte VM-oppgjør ved brettet.

Nepomnjasjtsjij ble mandag ettermiddag klar som vinner av kandidatturneringen da Anish Giri tapte sitt parti mot Aleksandr Grisjtsjuk. Nederlenderen prøvde febrilsk å finne en utvei, men var allerede i Grisjtsjuks jerngrep.

Men har russeren noen som helst mulighet til å slå nordmannen? Den spanske sjakkeksperten Leontxo Garcia, som skriver for blant andre El Pais, sier til VG:

– Det kommer an på om Jan har forbedret sitt svake punkt til nå: Mangelen på stabilitet. I en lang VM-match vil det være et alvorlig problem mot Magnus om han fortsatt sliter med det.

CARLSENS RIVAL: Jan Nepomnjasjtsjij i aksjon mot Maxime Vachier-Lagrave søndag. Foto: Lennart Ootes/FIDE

Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør for New In Chess, sier til til VG at «Carlsen vil være klar favoritt i en VM-kamp» - men mener samtidig:

– Selvfølgelig vil Nepomnjasjtsjij ha sjanser mot Magnus. Det å være underdog setter Nepomnjasjtsjij i en hyggelig posisjon. Mest sannsynlig vil han aldri mer få en sjanse til å bli verdensmester. Dette er hans store sjanse. Han vil være veldig motivert og fokusert, og vil jobbe hardere enn noensinne, klar til å gjøre offer for å nå sitt mål som han ikke ville gjort ellers, sier Dirk Jan ten Geuzendam.

– Dessuten får han all den hjelpen han kan drømme om i Russland. De vil komponere et stort og sterkt team for ham. Bare husk at ingen trodde at Sergej Karjakin ville ha en sjanse mot Carlsen i New York, og han ga absolutt Magnus bekymring. Eller Boris Gelfand i 2012 i Moskva, da alle trodde at han ville bli et lett bytte for Viswanathan Anand - men tapte først i tie-break.

Nepomnjasjtsjij har faktisk en positiv statistikk mot Carlsen i klassisk sjakk - men det skyldes til dels partier mellom dem da de var barn og unge. Russeren har fire seirer mot Carlsens ene - mens seks har endt med remis, ifølge chessgames.com.

Totalt, inkludert hurtigsjakk og andre møter, er imidlertid statistikken til Carlsens fordel: 21 seirer mot «Nepos» 14, og med 37 remiser.

– Jan viser nå at han er blitt mer stabil, hvilket monster han er. Han er en verdig VM-motstander for Carlsen, sier eksperten Tania Sachdev på chess24-sendingen mandag.

– Han har tatt store steg, mener hun.

– «Nepo» fortjener VM-matchen, sier en annen ekspert på chess24, Judit Polgar.

– Han er blitt en mye mer solid spiller enn før.

Jan Nepomnjasjtsjij styrket sitt kandidatur i kandidatturneringen ved å vinne over kinesiske Wang Hao lørdag. Etter hviledag søndag møtte han mandag Maxime Vachier-Lagrave, en av de beste i turneringen. Det endte med remis.

Anish Giri har ligget nærmest Nepomnjasjtsjij. Mandag fikk «Nepo» hjelp av landsmannen Aleksandr Grisjtsjuk, som med hvite brikker slo Giri. Dermed har Giri ingen muligheter til å ta igjen Nepomnjasjtsjij. Han ligger riktignok bare ett poeng bak, men «Nepo» ligger foran på innbyrdes oppgjør.

Her kan du spille gjennom partiet Grisjtsjuk-Giri (ekstern lenke).

Russeren har igjen Ding Liren i tirsdagens parti.

PS: Magnus Carlsen spiller for tiden den femte turneringen i online-touren Meltwater Champions Chess Tour. Mandag er den tredje innledende dagen. De åtte beste går videre til kvartfinalen. Carlsen leder alene etter to dagers spill. Du kan se turneringen på TV 2.