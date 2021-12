Carlsen leder etter dag to av hurtigsjakk-VM: – Ikke noe å gratulere for ennå

Magnus Carlsen (31) er alene i ledelsen med 7,5 av 9 mulige poeng i hurtigsjakk-VM etter dag to. Dermed er han i gullrute før avslutningen tirsdag.

IMPONERTE: Magnus Carlsen gjorde kort prosess med unggutten Alireza Firouzja i mandagens andre parti i hurtigsjakk-VM.

27. des. 2021 19:49 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er ikke noe å gratulere for ennå, sier Carlsen til NRK.

Magnus Carlsen vant fjerde og siste parti mot polske Jan-Krzysztof Duda mandag, og ligger meget godt an foran den siste dagen i hurtigsjakk-VM i Warszawa.

– Det var litt rotete. Siste partiet kjente jeg at var litt vanskelig å finne ut av. Jeg valgte å gå inn i et sluttspill som jeg ikke trodde skulle være så bra for meg, så jeg var litt overrasket, sier Carlsen til NRK og sier at han har spilt mye bedre tidligere.

Fakta Topp 10 etter dag to av hurtigsjakk-VM: Magnus Carlsen – 7,5 poeng Aleksandr Grisjtsjuk – 7 poeng Nodirbek Abdusattorov – 7 poeng Jan Nepomnjasjtsjij – 7 poeng Baadur Jobava – 6,5 poeng Jan-Krzysztof Duda – 6,5 poeng Hikaru Nakamura – 6,5 poeng Fabiano Caruana – 6,5 poeng Jorden van Forrest – 6,5 poeng Ivan Tsjeparinov – 6,5 poeng Vis mer

Duda ga seg etter 59 trekk.

Dermed vant nordmannen to av mandagens fire partier, og er alene på topp med 7,5 av ni mulige poeng så langt i mesterskapet. Han står fortsatt uten tap.

Carlsen møter Nodirbek Abdusattorov, som ligger på 3.-plass, i det første partiet på dag tre. De tre andre motstanderne blir trukket fortløpende etter hvert parti utover dagen.

Trekningen foregår slik at man møter den best rangerte spilleren man ikke har møtt tidligere i turneringen. Det betyr at Carlsen kan møte sin VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij på dag tre. Nordmannen har alt i egne hender foran den siste dagen av turneringen – og kan vinne sin femte strake VM-tittel, uavhengig av disiplin (se faktaboks).

Fakta Carlsens VM-rekke Forrige gang Magnus Carlsen ikke vant en VM-tittel, var hurtigsjakk-VM i St. Petersburg i 2018 (5. plass). Siden det: 2018: Verdensmester i lynsjakk (St. Petersburg)

2019: Verdensmester i hurtigsjakk (Moskva)

2019: Verdensmester i lynsjakk (Moskva)

2021: Verdensmester i langsjakk (Dubai) Vis mer

Magnus Carlsen spilte med sort i sitt åpningsparti på dag to av hurtigsjakk-VM, og det endte med remis mot Baadur Jobava fra Georgia etter 68 trekk.

I det andre partiet vant Carlsen mot franskiranske Alireza Firouzja, som lå likt med Carlsen før duellen. Etter 53 trekk ga Firouzja seg, etter at 18-åringen hadde spilt offensivt og brent seg mot den norske sjakk-kongen.

– Jeg følte at jeg slapp ham litt vel inn i partiet på et tidspunkt og at jeg hadde en ganske stor fordel. Så fikk han motsjanser, men de forsvant heldigvis fort og generelt følte jeg det var et bra parti, oppsummerte Carlsen til NRK.

– Det er alltid veldig tilfredsstillende å slå sine sterkeste konkurrenter, spesielt når de representerer en annen generasjon, la Carlsen til.

I det tredje partiet var russeren Aleksandr Grisjtsjuk motstander, og med svarte brikker for Carlsen ble det en meget interessant duell.

Carlsen reddet remis etter 71 trekk, men det så stygt ut da han gjorde en glipp og mistet et tårn.

I fjerde og siste parti var det polske hjemmehåpet Jan-Krzysztof Duda motstander.

Sterk åpningsdag

Carlsen gjorde det meget sterkt på åpningsdagen søndag, og sto med fire og et halvt poeng etter de fem første partiene.

Nordmannen har tre VM-titler i hurtigsjakk, og stiller som regjerende mester etter triumfen i 2019. I 2020 ble mesterskapet avlyst på grunn av koronapandemien.

Verdensmesteren i hurtigsjakk kåres over 13 partier, der seier gir ett poeng, remis et halvt poeng og tap gir null poeng. Den med flest poeng etter 13 partier vinner VM.

De fire gjenstående partiene spilles tirsdag.

VM i lyn- og hurtigsjakk arrangeres i Warszawa i Polen fra 26. desember til 30. desember. De første tre dagene er det hurtigsjakk, mens lynsjakk står på programmet de to siste dagene.

Carlsen er regjerende verdensmester i lyn-, hurtig- og langsjakk.