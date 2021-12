Tror «Nepo» kjører kynisk taktikk: – Han prøver å provosere Magnus

Sjakkekspert mener Carlsens motstander kjører «Karjakin-taktikken».

Magnus Carlsen spilte nok en remis onsdag.

1. des. 2021 16:50 Sist oppdatert nå nettopp

JAN NEPOMNJASJTSJIJ-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5

– Spenningen stiger og det blir tydeligere og tydeligere at det blir vanskelig for oss å bryte gjennom.

Det sier Magnus Carlsen til chess24.com etter det femte VM-partiet – som ble enda en remis.

Nok en gang må Carlsen svare på remis-trenden i VM. For Carlsen har nå spilt utrolige 19 strake remiser i langsjakk-VM – fordelt på tre ulike VM-kamper.

– Vil provosere Magnus

Tidligere i VM ble Carlsen spurt om hvordan han håper å bli husket.

«Forhåpentlig vil jeg bli husket som en som vant et langsjakk-parti i VM etter 2016», sa Carlsen – til latter fra salen.

For remisrekken får stor oppmerksomhet. Nettopp den dynamikken utnytter Nepomnjasjtsjij, mener sjakkekspert Atle Grønn.

– Det er ganske klart at «Nepos» taktikk er å provosere Magnus. Det er fornuftig. Siden han er en svakere spiller, har han mindre å tjene på å prøve å vinne, sier Grønn.

Med «å provosere» mener Grønn at «Nepo» ikke foretar seg så mye og spiller forsiktig. Han mener Sergej Karjakin brukte en lignende taktikk mot Carlsen under VM i 2016, noe russeren nesten lyktes med.

– Magnus opplever ubehaget ved at folk ønsker underholdning, mens «Nepo» er underdog og kan leve fint med uavgjortresultater. Spørsmålet er om Magnus kan leve fint med det, sier Grønn.

Nepomnjasjtsjij har lenge vært kjent som en offensiv og uforutsigbar spiller. Men i VM har han fremstått annerledes. På pressekonferansen fikk han spørsmål om dette stilskiftet.

– Kanskje stilen min har endret seg litt, men som alltid prøver jeg å gjøre gode trekk og skape problemer. Så vil kanskje motstanderen min føle press og gjøre feil, svarte Nepomnjasjtsjij.

Mener reglene gagner underdogen

Etter fem strake remiser i Dubai diskuterer mange VM-formatet: Altså at VM består av to spillere som utkjemper 14 langsjakkpartier.

Carlsen har sagt at han ikke har noe positivt å si om VM-formatet.

– Magnus er frustrert over formatet. Formatet legger opp til at man kan styre matchen mot remiser. Det er gunstig for den som er underdog, sier Grønn.

Han er likevel langt fra sikker på at VM vil få 14 strake remiser. Han tror det er like stor sjanse for at Carlsen mister tålmodigheten, og at det kan slå begge veier.

Men inntil nordmannen vinner, vil remis-spørsmålene komme. Og onsdagens pressekonferanse var intet unntak.

– Det er et magisk punkt der remiser blir et problem. Jeg tror ikke vi har krysset den linjen ennå, sier Carlsen.

Torsdag er det hviledag i sjakk-VM.