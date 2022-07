«Nepo» på vei mot ny VM-kamp – kan sette poengrekord

Det er usikkert om Magnus Carlsen vil stille til en ny VM-kamp i 2023. Skulle han gjøre det, vil han trolig møte samme motstander som i 2021.

I STORFORM: Jan Nepomnjasjtsjij vil etter alle solemerker vinne kandidatturneringen. Her fra VM-kampen mot Magnus Carlsen i fjor.

Jan Nepomnjasjtsjij har stø kurs mot en ny VM-kamp i sjakk. Russeren er så langt ubeseiret i kandidatturneringen etter tolv runder og står med 8,5 poeng.

Den neste VM-kampen skal etter planen være i 2023, men Magnus Carlsen har ved flere anledninger uttalt at han er tvilsom til at han ønsker å spille en ny VM-kamp. Hvis Carlsen, som har vunnet VM fem fanger, velger å ikke forsvare tittelen, er det neste alternativet en kamp mellom nummer én og to i kandidatturneringen.

Formatet med å ha et gruppespill i kandidatturneringen for å finne en utfordrer til VM-kampen ble i 2013 brukt for første gang på 51 år. Den gang vant Carlsen turneringen med 8,5 poeng – den eneste gangen Carlsen har spilt kandidatturneringen ettersom han vant sin første VM-kamp senere samme år og har forsvart verdensmestertittelen siden.

Nå ligger det altså an til at Nepomnjasjtsjij slår Carlsens poengsum på 8,5 poeng fra 2013. Kun én gang har en spiller fått mer enn 8,5 poeng i kandidatturneringen i moderne tid. Det var Fabiano Caruana i 2018, men nå har altså Nepomnjasjtsjij gode muligheter til å overgå det.

Med to runder igjen har han med hele to poeng ned til Ding Liren og Hikaru Nakamura og har langt på vei sikret seg turneringsseieren. Nepomnjasjtsjij spilte remis mot Nakamura fredag, mens Liren tapte mot Teimur Radjabov. Nepomnjasjtsjij trenger med det kun et halvt poeng i løpet av de siste to partiene for å være sikret seier i kandidatturneringen.

Nepomnjasjtsjij spiller med hvite brikker mot ungarske Richard Rapport på søndag, før han i turneringens siste kamp spiller med svarte brikker mot polske Jan-Krzysztof Duda.

VM-KAMP: Jan Nepomnjasjtsjij og Magnus Carlsen i aksjon under fjorårets VM-kamp.

Russeren spilte sin første VM-kamp da han møtte Magnus Carlsen til duell i Dubai i november og desember i fjor. Der vant Magnus Carlsen til slutt ganske så enkelt 7,5–3,5.

Etter at han forsvarte tittelen, gjorde Carlsen det klart at det trolig var for siste gang.

– Jeg skal innrømme at det har vært tider etter VM hvor jeg har angret litt på hva jeg sa etter VM; hvorfor kunne jeg ikke ha gjort det enkelt og sagt at jeg er ferdig, sa Carlsen til VG i april, og sa samtidig at han ikke har kommet «noe nærmere å spille en match til».

Da VG spurte han om den pågående kandidatturneringen tidligere denne uken, svarte Carlsen:

– Foreløpig er det interessant å følge med som spiller og sjakkfan. Det blir rart å snakke om det nå.

Carlsen har imidlertid holdt døren åpen for en VM-kamp mot 19 år gamle Alireza Firouzja.

– Hvis en annen enn Firouzja vinner kandidatturneringen, er det lite sannsynlig at jeg spiller neste VM-match. Da tror jeg at jeg vil si at jeg er fornøyd, sa Carlsen etter VM-gullet.

Nå er det helt klart at Firouzja ikke vil kunne vinne kandidatturneringen. Etter å ha startet med remis i de tre første partiene, tapte Firouzja mot Nepomnjasjtsjij i det fjerde partiet. Siden har det virkelig lugget for stortalentet, som nå er sist av de åtte spillerne med kun 4,5 poeng.