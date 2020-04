Som med all annen sport ble også sjakken rammet da koronakrisen slo til for alvor. Flere storturneringer ble enten avlyst eller utsatt på ubestemt tid. I mars ble kampen om å bli Magnus Carlsens VM-utfordrer avbrutt etter 7 av 14 runder.

Carlsen selv har ikke deltatt i turneringsspill med et ekte sjakkbrett siden slutten av januar. Konkurranseinstinktet har han måttet holde ved like på nettet. Og i disse dager skjer det på et skyhøyt nivå.

Lørdag gikk startskuddet for hans egen superturnering. Der utfordrer Carlsen syv av verdens beste spillere i det som er blitt omtalt som sjakkens første digitale elitekonkurranse.

«Vi viser med dette at sjakk kan bli spilt på nettet under seriøse og profesjonelle rammer der mye står på spill», skrev Carlsen i en e-post til det amerikanske nettstedet The Ringer i forkant av onlineturneringen.

Premiepotten er på hele 2,5 millioner kroner. En av årsakene til at nettsjakken ikke har sett slike pengesummer tidligere, er frykten for juks. I tillegg har onlinespill frem til nå vært mer underholdning enn sport.

– For første gang prøver man å lage en seriøs ramme som nettsjakken har manglet, sier sjakkspaltist Atle Grønn.

Merker unaturlige trekk

Det er innført flere tiltak som skal hindre juks under Magnus Carlsen Invitational. I tillegg til et dataprogram som skal lete etter mistenksomme trekk, blir de åtte deltagerne filmet fra alle vinkler.

Selv uten alle disse tiltakene er Grønn overbevist om at juks uansett ikke ville skjedd. Han mener det ikke er en problemstilling i verdenstoppen.

– På lavere nivå er det mye juks i nettsjakk, men de aller beste jukser ikke. De kjenner hverandre ut og inn, og de vil merke med en gang hvis noe er unaturlig.

Grønn innrømmer at det er vanskelig å forklare folk flest hvordan man kan vite at stjernespillere ikke fusker.

– Når man har spilt mot hverandre hundrevis av ganger, så kjenner man alle detaljene i spillet til motstanderen. Man vil ha en følelse av hvilke overraskelser som kommer fra et menneske og hva som stammer fra en computer.

Han sammenligner det med å være med et nært familiemedlem man kjenner godt.

– Da vil du med en gang merke på øyenlokket til vedkommende hvis han eller hun prøver å skjule noe, forklarer Grønn.

Tar ikke sjansen

Sjakkekspert Tarjei J. Svensen er enig med sin kollega. Også han avfeier muligheten for juks på det ypperste nivået.

– Det er ikke et problem i lukkede turneringer. Der har spillerne altfor mye å tape på det hvis de skulle blir avslørt, sier Svensen.

Den tyske stormesteren Jan Gustafsson mener den største beskyttelsen mot juks blant eliten, er et årvåkent sjakkmiljø.

– Vi kan lukte det når du bruker en maskin. Ingen på dette nivået vil risikere å ødelegge omdømmet sitt, sier Chess24-kommentatoren til The Ringer.

Spekulasjoner kommer fort

Men i sosiale medier er ikke spekulasjoner til å unngå. Et nytt eksempel på det kom da Hikaru Nakamura lørdag plutselig hadde på seg høretelefoner under det andre hurtigsjakkpartiet mot Magnus Carlsen. Flere seere reagerte på det.

Også i TV 2s direktesendinger ble det et tema. Ekspertkommentator Jon Ludvig Hammer påpekte at han hadde fått opplyst fra arrangøren at det ikke var brudd på reglene, men at de kom til å be Nakamura om å ta av seg høretelefonene.

– Jeg tror arrangøren forsto at det ikke så helt bra ut, sa Hammer på stillingen 1–1 etter at Nakamura hadde slått Carlsen grundig i det andre partiet.

– Men det folk egentlig lurer på her, er om Hikaru jukset. Han knuste jo Magnus, men svaret er at det går an å knuse Magnus i sjakk uten å jukse, la han til.

Hans Olav Lahlum satt også i TV 2s ekspertpanel lørdag. Han syntes det var merkelig at Nakamura ga folk muligheten til å mistro ham.

– Jeg har absolutt ingen grunn til å tro at Nakamura jukset, men i dette tilfellet var han flink til å få folk til å begynne å spekulere ved å ta på seg disse høretelefonene, sa Lahlum.

– Det er veldig typisk at når en spiller endrer en vane og gjør noe han ikke har gjort før, for så plutselig å spille bedre, da kommer veldig fort spekulasjonene, la han til.

Carlsen slo til slutt Nakamura 3–2 etter såkalt armageddon. Det er de fire beste etter grunnspillet som går videre til semifinale i Magnus Carlsen Invitational. Vinneren stikker av med rundt 700.000 kroner, og turneringen varer frem til 3. mai.