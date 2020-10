Carlsen med sur avslutning i Norway Chess – to tap på under en uke

Magnus Carlsen måtte gi tapt for Levon Aronian i siste runde av Norway Chess. Det er hans første tap med hvite brikker i langsjakk på snaut tre år.

Magnus Carlsen tapte med hvite brikker for første gang på nesten tre år. Foto: Carina Johansen

16. okt. 2020 21:20 Sist oppdatert 12 minutter siden

Carlsen innså nederlaget og ga seg etter 58 trekk. Dermed gikk han på sitt andre tap i klassisk sjakk på under en uke. Inntil nylig hadde han gått 125 partier og 802 dager uten å tape.

Problemene for Carlsen startet da Aronian slo til med springeren i det 20. trekket. Det sendte det norske sjakkesset ut på tynn is, og han greide aldri å hente seg inn igjen.

Carlsen kjempet lenge om å tvinge frem remis og en avgjørelse i armageddon, men forsøket var forgjeves. Det er første gang siden 2017 at han taper et langsjakkparti med hvite brikker.

Leken i starten

Magnus Carlsen kom til siste runde i Norway Chess som sammenlagtvinner. Han sikret sin tredje tittel i Stavanger-turneringen da han torsdag utnyttet Alireza Firouzjas kjempebrøler. Det iranske supertalentet var på vei mot remis, men fikk svi etter å ha flyttet kongebrikken feil vei.

Dagen etter var Carlsen i lekehumør. Med en såkalt dronninggambit i åpningen ga han Aronian tidlig noe å gruble over. Armenieren brukte over sju minutter på å pønske ut sitt tiende trekk.

– Jeg tenkte det ville være en viss humor å spille denne varianten mot akkurat Aronian. I går spilte han en avbyttevariant (mot norske Aryan Tari) som jeg nå også gjør, men med motsatte farger. I og med at han tenker mye nå, tyder vel det på at han ble litt overrasket, forklarte Carsen i «skrifteboksen» vist på TV 2.

I Norway Chess kan spillere underveis snakke direkte til seerne. Det gir dem muligheten til å forklare valgene sine og si hva de mener om partiet.

Håvet inn 700.000

Aronians betenkningstid ga Carlsen et tidlig overtak på klokka, men den fordelen forsvant helt da han selv brukte godt over 20 minutter på sitt 16. trekk.

– Jeg er ikke spesielt redd for tidsbruken. Dette viser bare at Carlsen har stor lyst til å spille veldig aggressivt. Hvis han har tenkt å gå til angrep på Aronians konge, er det nå det bør skje. For hvis Aronian får lov til å stabilisere med et par trekk til, er stillingen ganske lik og ikke fullt så spennende, sa TV 2s svenske sjakkekspert Nils Grandelius.

Men noen trekk senere kom Aronians offensiv med springeren, og det skapte en helt ny dynamikk i partiet.

På sluttabellen endte Carlsen på topp med 19,5 poeng. 17 år gamle Firouzja har imponert stort i Stavanger og endte poenget bak den norske verdensmesteren. Aronian tok tredjeplassen med sine 17,5 poeng.

Norges tidligere juniorverdensmester, Aryan Tari, greide å holde Fabiano Caruana til remis fredag. I det påfølgende armageddonpartiet ble amerikaneren for sterk. Tari endte sist med 3,5 poeng i sammendraget.

Dette er premieutbetalingene i årets Norway Chess (i kroner):

1) Magnus Carlsen: 700.000

2) Alireza Firouzja, Iran: 370.000

3) Levon Aronian, Armenia: 230.000

4) Fabiano Caruana, USA: 180.000

5) Jan-Krzysztof Duda, Polen: 170.000

6) Aryan Tari,: 160.000.