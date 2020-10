VM i hurtig- og lynsjakk utsatt til 2021

Det blir heller ikke VM i hurtig- og lynsjakk på Magnus Carlsen i 2020. Mesterskapet blir arrangert tidligst til våren neste år.

Magnus Carlsen i aksjon under årets Norway Chess. Nordmannen må vente til neste år på sin neste VM-deltakelse. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

15. okt. 2020 11:09 Sist oppdatert nå nettopp

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) opplyser om avgjørelsen på sine nettsider.

Verdensmesterskapet i de raske sjakkdisiplinene har de siste årene blitt avviklet i romjulen. I fjor vant Carlsen titlene i både hurtig- og lynsjakk.

Fra før er det kart at nordmannens tittelforsvar i VM i klassisk sjakk er satt på vent. Det er ikke kjent hvor eller når i 2021 kampen vil bli arrangert.

I dag ble det også klart at Magnus Carlsens storsatsing i nettsjakk, den digitale sjakktouren «The Champions Chess Tour 2021», blir å se på NRK og TV 2. Kanalene skal dele antall turneringer mellom seg.

Det er Carlsens eget selskap, Play Magnus Group, som opplyser om TV-avtalen.

– Vårt mål er å gjøre sjakk til en internasjonal TV-sport. Avtalen med NRK og TV 2 gir oss viktige inntekter, men det mest verdifulle er at de sammen bidrar til å fremme sjakken. Deres ekspertise i å sende sjakk på TV er viktig for oss i jobben med å kommersialisere sporten, sier tourdirektør Arne Horvei i Play Magnus Group i en pressemelding.

Carlsen har satset stort på nettsjakk etter at koronapandemien brøt ut. Han har knapt konkurrert ved et fysisk brett siden mars, men Norway Chess i Stavanger i disse dager er et unntak.

29-åringens digitale tour vil bestå av ti turneringer og ha med verdens beste sjakkspillere. Den første konkurransen starter allerede i november, mens den siste går i september.

NRK og TV 2 har også sikret seg en opsjon til å sende sjakktouren i ytterligere én sesong til.