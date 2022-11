Magnus Carlsen vant igjen – avgjorde Champions Chess-finalen før siste runde

Magnus Carlsen gjorde som i hele Champions Chess-sesongen. Han slo også Rameshbabu Praggnanandhaa og er vinner av finaleturneringen før siste runde søndag.

Magnus Carlsen tok sin sjette strake seier i sesongfinalen i Champions Chess Tour og har vunnet turneringen før siste runde søndag.

NTB

25 minutter siden

Carlsen har vært den beste gjennom hele året og sikret sammenlagtseieren allerede før sesongfinalen.

Der har han likevel herjet og vunnet alle sine seks kamper så langt. Før søndagens duell med Jan-Krzysztof Duda har han en uinntakelig ledelse.

– Jeg har det veldig fint med at det er avgjort. Jeg føler at nivået mitt har gått ned litt de siste par dagene. Det er jeg ikke så fornøyd med, men totalt har det vært veldig bra spill, sa Carlsen til TV 2.

Likevel har han noe å spille for også søndag. Han kan fullføre en unik prestasjon ved å vinne alle sju kamper. Han har allerede satt poengrekord med 17 poeng av 18 mulige.

Han har i tur og orden slått Wesley So, Arjun Erigaisi, Shakhriyar Mamedyarov, Anish Giri, Le Quang Liem (etter omspill) og Praggnanandhaa.

For dumt

Lørdag vant Carlsen første parti med svarte brikker etter 55 trekk, deretter det neste med hvite etter 74 trekk. Dermed trengte han bare en remis på de to siste partiene for å vinne kampen, og det innkasserte han med svart etter 36 trekk.

– Jeg kunne ha spilt på vinst helt til slutt. Jeg vurderte det en stund, men tenkte at det ble for dumt, sa Carlsen til TV 2.

– Stillingen var nok farligere enn jeg trodde, men jeg forsvarte meg på en god måte.

Tross den overlegne seieren var han ikke spesielt fornøyd med eget spill lørdag.

– Det første partiet ble veldig komplisert og var vanskelig å vurdere. På ett tidspunkt tilbød han remis ved trekkgjentakelse, og jeg gjorde det samme, men ingen av oss tok imot. Heldigvis navigerte jeg komplikasjonene bedre. Det var et spennende og veldig nervepirrende parti, sa han til TV 2.

Dårlig minne

I det neste partiet hadde han en museglipp underveis, og så på ett tidspunkt mørkt på sjansene sine, men igjen gikk han seirende ut.

– Jeg følger egentlig ikke det har fungert spesielt bra i dag, og særlig ikke i dette partiet. Jeg fikk et dårlig minne fra 8. parti mot Karjakin i VM og tenkte jeg kom til å tape på samme måte som da. Ingen av oss taklet veldig bra å være nede på sekunder, men jeg gjorde det vel litt bedre enn ham, sa han.

Bare to tap for Carsen og to seirer for Duda mot Wesley So kunne på det tidspunkt hindre Carlsen i å bli turneringsvinner allerede lørdag.

– Det ser lovende ut, sa han før verket ble fullført. Overfor TV 2 sa han at han med nåværende form trolig ville gått seirende ut av VM i fischersjakk tidligere i høst.