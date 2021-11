Carlsen stanget mot russisk betongmur: – Han virker sliten

DUBAI/OSLO (VG) (Magnus Carlsen-Jan Nepomnjasjtsjij 0,5–0,5, totalt 2–2) Med hvite brikker kjemper Magnus Carlsen (31) for et gjennombrudd i VM-kampen. Nok en gang forsvarte motstanderen seg med heroisk presisjon.

30. nov. 2021 16:05 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Selvfølgelig ikke ideelt med remis, men jeg prøvde meg med en litt forsert variant. Han har et forsvar med russisk som det er vanskelig å få en fordel mot. Enten må du spille noe skarpt eller så får du egentlig ingenting. Jeg forsøkte noe skarpt, men han forsvarte seg godt, sier Carlsen til VG.

– Hva tenker du om tempoet Nepomnjasjtsjij spiller i i dette VM?

– Han spiller bra og er godt forberedt. Foreløpig er vi på lik fot, sier nordmannen, som hadde sittet i tenkeboksen i lange perioder av partier.

– Jeg synes han virker sliten. Han virket ør i hodet, sier VGs ekspert Jon Ludvig Hammer etter intervjuet.

Det gikk hurtig i starten av tirsdagens parti. Begge spillerne flyttet brikkene raskt og det ble mange bytter – inkludert dronningene.

Carlsen manøvrerte hesten kløktig rundt og tvang Nepomnjasjtsjij til å bruke sine små grå. Nordmannen virket best forberedt på stillingen og hadde hele veien en knapp fordel, ifølge datamaskinene.

I trekk 23 overrasket Carlsen stort med å tilby en byttehandel med løperne.

– Hva er det du driver med nå da, Magnus? Det var et overraskende trekk, nærmest ropte VGs ekspert Jon Ludvig Hammer.

Det hele var imidlertid åpenbart en del av den større planen. Dagens bursdagsbarn fortsatte å jakte et gjennombrudd, men Nepomnjasjtsjij forsvarte seg mesterlig.

Carlsen klarte ikke å ta knekken på «Nepo» og for fjerde gang på fire partier endte det med remis i årets VM-kamp. Det er det 18 VM-partiet på rad Carlsen spiller remis, fra helt tilbake i 2016.

– Dette blir stående som den største suksessen i VMs historie for Nepo. Det var Magnus som var best forberedt, og han skulle kverne sin russiske motstander, men russeren forsvarte seg godt, sier Hammer.

– Det gir russeren stor selvtillit, fortsetter han.

– Jeg tror Magnus er veldig skuffet, konkluderer VGs ekspert.

Les også 17 VM-partier på rad uten vinner: – Ingen måte vi kan forklare dette til folk flest

De tre første partiene av VM-oppgjøret i Dubai endte alle med remis. Det betydde at Carlsen totalt hadde spilt 17 VM-partier på rad uten vinner: De to siste partiene mot Sergej Karjakin i 2016, de 12 partiene mot Fabiano Caruana i 2018 og altså de tre første partiene mot Nepomnjasjtsjij. Det har ført til en debatt om alle de uavgjorte partiene er et problem for sjakksporten.

Magnus Carlsen skal forsvare sin VM-tittel for fjerde gang i Dubai. Han vant over Viswanathan Anand og ble verdensmester første gang i 2013.

Siden har han slått utfordrerne Anand (2014), Karjakin (2016) og Caruana (2018).

Nepomnjasjtsjij kvalifiserte seg til å bli utfordrer ved å vinne den såkalte kandidatturneringen, som – på grunn av corona – ble spilt delvis i 2020 og delvis i 2021.