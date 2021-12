Sjakk Sjakk-VM 2021 Tilfeldighetene bak eventyret

DUBAI (Aftenposten): Magnus Carlsen har vunnet sin femte VM-tittel. De som trente ham, avviser én kjent myte om verdensmesteren.

10. des. 2021 16:51 Sist oppdatert nå nettopp

JAN NEPOMNJASJTSJIJ-MAGNUS CARLSEN 0–1 (3,5–7,5)

Magnus Carlsen satt to meter unna sitt seneste offer i VM, Jan Nepomnjasjtsjij.

Russeren stirret tomt foran seg. Han måtte sitte og høre på at Carlsen fikk spørsmål etter spørsmål på pressekonferansen.

For her i VM-boblen er Carlsen den ubestridte kongen. På pressekonferansen svarte han like selvsikkert og profesjonelt som han har spilt i de 11 VM-partiene.

Han virker som skapt for verdensdominansen, som nå har vart i over ti år. Men at nettopp han ble verdensmester, handler også om rene og skjære tilfeldigheter. Det mener i hvert fall Carlsen.

For en beslutning foreldrene tok for 23 år siden, kan ha endret alt.