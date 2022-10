«Hele saken er latterlig. Jeg kan forstå hvorfor noen ønsker å jukse for å fremstå bedre enn de er, men ifølge påstandene har jeg jukset for å fremstå dårligere. Hva skulle være motivet for det? Ifølge de som har laget rapporten, er det, etter deres egne ord, at jeg ønsket å kvalifisere meg til en amatørkonkurranse med en premiesum på 1000 svenske kroner. Jeg er et etablert navn i den svenske sjakkverden, brukte en konto i mitt eget navn og kunne aldri vunnet en konkurranse for nybegynnere ubemerket. Det er en bisarr anklage. Dessuten er det ikke en pengepremie noen ville risikert ryktet sitt for?»

«Grunnen til at jeg tapte kampene var fordi jeg underviser amatørspillere. Jeg brukte min egen konto med formål om å lære bort. Det burde jeg ikke gjort, og jeg har beklaget. At de falske anklagene fortsetter å komme, bekrefter at det ikke har noe med problemstillingen å gjøre. Men at det handler om en maktkamp i det svenske sjakkforbundet, som jeg tidligere var president for. Jeg håper dere vil undersøke de faktiske motivene bak anklagene grundig».