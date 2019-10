HØVIKODDEN: Midt under semifinalene i VM i fischersjakk skjedde det noe helt spesielt. Jan «Nepo» Nepomnjasjtsjij skulle ta rokadetrekk. Etter reglene i klassisk sjakk kan du ikke flytte tårnet før du har flyttet kongen.

Men tårnet sto på det samme feltet kongen til «Nepo» skulle på. Etter å ha flyttet tårnet først, grep dommeren umiddelbart inn. Den fortvilte russeren ble idømt to minutters trekk i tiden og var mer eller mindre sjanseløs i partiet.

Derfor var det overraskende for de fleste at motstanderen Wesley So gikk med på remis bare noen trekk senere.

Enda mer overrasket ble man da russeren klaget til juryen, og So gikk med på å spille partiet på nytt.

Umiddelbart ble 26-åringen omtalt som en av sjakkens ekte «gentlemen».

– Jeg mente at kampen skulle vinnes av den beste spilleren, så jeg ville ikke vinne med skitne triks, sa han selv til Aftenposten og smilte bredt.

Da hadde han knust «Nepo» 13–5 i kampen og var klar for VM-finale mot Magnus Carlsen. Hans første på seniornivå.

Fakta: Wesley So * Født 9. oktober 1993 * Oppvokst på Filippinene. I 2014 flyttet han til USA med sine adoptivforeldre og fikk amerikansk statsborgerskap. * Hans adoptivmor er tidligere skuespiller Lotis Key. * Spiller VM-finale i fischersjakk mot Magnus Carlsen. * Har kun vunnet syv partier mot Carlsen tidligere. Carlsen har på sin side vunnet 35. * Har den femte høyeste ratingen i sjakkhistorien på 2822. * Er i dag på 10. plass på ratingen med 2765.

Mener datamaskinene ødelegger

Det betyr likevel ikke at Wesley So er en hvem som helst i sjakkverdenen. Som Magnus Carlsen var han en såkalt barnestjerne. I 2008 ble han den yngste spilleren som passerte 2600 poeng på FIDE-ratingen, bare 15 år ung.

Den som hadde rekorden før ham, var naturligvis Magnus Carlsen.

I 2017 var So på annenplass på denne ratingen, kun slått av Carlsen. Da hadde han summen 2822, den femte høyeste i historien.

Siden har han ikke kommet opp på det samme nivået i klassisk i sjakk.

– Jeg er en type person som ikke liker å memorere 30 trekk. Jeg vil spille mitt eget spill. Da blir det mitt spill mot hans spill. I klassisk sjakk pleier vi å forberede helt til rundt trekk 30–40, og jeg hater det.

– Ser du på deg selv som en bedre fischer-spiller enn i klassisk sjakk?

– Jeg er ikke sikker. Resultatene viser kanskje at jeg er det. Jeg liker virkelig spillet. Ikke bare denne turneringen, men også på nettet. Jeg trener endel der.

Bekymringene rundt den klassiske sjakkens forutsigbarhet utdypet han ytterligere da han gjestet den internasjonale sendingen til Chess.com.

– Problemet er at sjakkdatamaskiner blir sterkere minutt for minutt. Jeg lurer på hvor vanskelig sjakk vil være om fem til ti år, sa han.

Carina Johansen / NTB scanpix

Forbereder seg forskjellig

Selv om So er en av dem som ikke liker å memorere lange sekvenser på brettet, betyr ikke det at han kom uforberedt til VM-finalen.

– Det er mulig å forberede seg. Fischersjakk er egentlig det samme som vanlig sjakk med unntak av åpningene. Startposisjonen er ukjent, men etter hvert som vi kommer til mellomspillet er det meste det samme, bare uten teori.

– Hva gjør du helt konkret?

– Jeg starter med å studere motstanderens partier. Måten de spiller på og stilen deres er fortsatt den samme.

Noe overraskende røper So at han bruker Wikipedia i forberedelsene.

– Fischersjakk er fortsatt såpass nytt at Wikipedia faktisk har noen strategier. Se på Wikipedia, sier han som en oppfordring til de som ønsker å forstå spillet.

Fakta: Finalerundene i fischersjakk Finalerundene spilles på Henie Onstad Kunstsenter. Det er Wesley So mot Magnus Carlsen i finalen. Torsdag 17.30–21.30: To korte partier hurtigsjakk Fredag 17.30–21.30: To korte partier hurtigsjakk Lørdag 17.30–21.30: Fire raske partier hurtigsjakk, fire raske partier lynsjakk, armageddon (om vinneren ikke allerede er kåret).

VINCENT WEST / REUTERS

Et format som passer ham bra

På den nylig oppdaterte FIDE-ratingen er So nede på en 10. plass, hele 105 poeng bak Carlsen som troner i ensom majestet øverst.

Det trenger nødvendigvis ikke å ha så mye å si under VM-finalen, mener den amerikanske stormesteren Yasser Seirawan, som kommenterer VM for Chess.com.

– Dette formatet kan være fordelaktig for ham. Hvis So skulle spurt seg selv: «Hva skal jeg gjøre for å slå Magnus Carlsen?» Da hadde han svart at «jeg vil ha denne tidskontrollen» og «Magnus sine forberedelser er best i verden, la oss kaste det ut av vinduet».

– Hvis So skal gjøre noe mot Carlsen i sjakk, så er det nå, fortsetter han.

For det største problemet til So i Bærum denne helgen sitter på andre siden av brettet. Før VM-finalen startet hadde han på 79 partier kun tuktet Magnus Carlsen syv ganger. Carlsen på sin side hadde vunnet hele 35.

– Mot hverandre har dessverre ikke Wesley vært særlig god mot Magnus. Det er et psykologisk problem for Wesley. Mot andre hadde han nok hatt mye selvtillit. Men når Magnus sitter der, spiller han ikke sin beste sjakk.

Derfor konkluderer også So med det samme som de fleste andre:

– Magnus er stor favoritt!