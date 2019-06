Magnus Carlsens handling etter kampen vekket oppsikt: – Det var ufint

Carlsen hadde allerede vunnet Norway Chess, men på turneringens siste dag ble det høydramatisk for den norske sjakkongen mot VM-motstanderen fra 2018.

Selv om Carlsen lenge hadde et lite overtak, begynte klokken å tikke faretruende for nordmannen. Det utnyttet Caruana og begynte å angripe.

Amerikaneren fikk en god mulighet til å tvinge Carlsen inn i sjakk matt, men overså det. Under tidspresset utnyttet Carlsen amerikanerens grove feil og fikk berget remis etter trekkgjentakelse.

Fakta: Norway Chess fredag Sjakkturneringen Norway Chess i Stavanger fredag, 9. og siste runde: Fabiano Caruana, USA – Magnus Carlsen 1,5-0,5, Yu Yangyi, Kina – Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan 2-0, Wesley So, USA – Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 1,5-0,5, Ding Liren, Kina – Alexander Gristsjuk, Russland 0,5-1,5, Vishy Anand, India – Levon Aronian, Armenia 0,5-1,5. Avsluttende stilling: 1) Carlsen 13,5, 2) Aronian 10,5, 2) Yangyi 10,5, 4) So 10, 4) Caruana 10, 6) Liren 8,5, 7) Vachier-Lagrave 8, 7) Anand 8, 9) Mamedyarov 5,5, 9) Grischuk 5,5. (©NTB)

Gnidde det inn

Remisen innebærer at Carlsen står uten tap i 68 langsjakkpartier på rad.

At Carlsen var på meget tynn is, innså han selv. Da partiet var over, viste han Caruana den aktuelle stillingen som amerikaneren hadde oversett. Det fikk amerikaneren til å riste på hodet og ta seg i håret.

Handlingen ble diskutert i TV 2s panel etter partiet og ekspertene var uenige.

– Det er uproblematisk etter langt parti, men en litt annen situasjon når det er armageddon rett etterpå. Men jeg tror han (Caruana) også var nysgjerrig, det var tydelig at det var god stemning mellom spillerne, sier Hans Olav Lahlum.

– Når det er armageddon rett etterpå, så er det en psykologisk nedtur for Caruana at han kunne ha vunnet og blir gjort oppmerksom på det rett etterpå. Jeg vet ikke om det var mind games, men med det tanke på at det var armageddon rett etterpå, burde han ikke gjort det. Det var ufint og mye å fordøye for Caruana, sier Jon Ludvig Hammer.

– Nedtur

Spillerne selv la ikke noe dramatikk i hendelsen.

– «Hah, kunne jeg vunnet?» sa han bare. Jeg tror ikke han reagerte på det, sa Carlsen selv på TV 2.

– Det var en nedtur og litt skuffende å se, men jeg tror ikke det var psykologisk spill. Det hender seg vi diskuterer ting rett etterpå og han var nok fornøyd med å se noe jeg ikke så, sier Caruana på samme kanal.

Remis innebærer at partiet gikk til armageddon. Det innebærer at hvit får tre minutter ekstra og må vinne.

Tapte i armageddon

Carlsen hadde vunnet samtlige av sine fem armageddonpartier i turneringen, men mot Caruana sa det stopp. Amerikaneren spilte svært godt og fikk sanket Carlsens brikker. Nordmannen var i tidsnød og ga til slutt opp.

– Det var en skikkelig, skikkelig dårlig dag. Ikke noe mer å si. Det var to dårlige prestasjoner, og jeg var heldig som fikk noe ut av den første, sa Carlsen til TV 2.

Armageddontapet er derimot uten særlig betydning. Seiersrekken i klassisk sjakk står seg, og Carlsen hadde på forhånd sikret seg turneringsseieren, som gjør at kan innkassere rundt 735 000 kroner.

Carlsen ender turneringen med 13,5 poeng. Det ble to seire i klassisk sjakk, fem seire i armageddon og ett tap i armageddon. Sist Carlsen vant turneringen var i 2016.