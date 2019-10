HØVIKODDEN: Magnus Carlsen så lenge ut til å ha overtaket i dagens andre VM-parti mot Fabiano Caruana, men etter hvert gikk det mer om mer mot remis. Ifølge supercomputeren Sesse var det remis fra trekk 29. Likevel fortsatte de å spille.

Så, da Carlsen gjorde sitt 38. trekk, var det flere som hevet øyenbrynene. Han flyttet bonden frem fra B2 til B4. Da reagerte NRKs ekspert Torstein Bae på følgende vis:

– Det er et av de merkeligste trekkene jeg har sett Magnus Carlsen gjøre noensinne.

Skjermdump chess24.com

Forsto ikke logikken

Bae forsto ikke Carlsens logikk bak trekket. Pila viste plutselig at Caruana fikk overtaket.

–Jeg føler det var mange grunner til at Caruana da vant en bonde, sa Bae etterpå.

Men Carlsen mistet ikke fatningen. Han kjempet videre – Caruana fant aldri åpningen. Til slutt ble det tydelig at man skulle få en remis.

Det ble det, da Carlsen hadde gjennomført 70 trekk. I intervjuet med NRK etterpå avviste han at trekket var en feil. Han mente det fungerte slik det skulle.

– Det tar partiet inn i et sluttspill som er veldig enkelt remis. Ellers måtte jeg kjempet litt for det, så det var bare en praktisk beslutning. Jeg gikk for å forenkle stillingen. Jeg vil si, i motsetning til dere, at jeg var veldig fornøyd med det trekket, sa Carlsen krast.

Resultatet sørger for at stillingen er 7,5–4,5 i favør Carlsen før tirsdag, som er den siste semifinaledagen.

– Det første partiet var ganske bra, men det andre var dårlig. Akkurat nå irriterer jeg meg over et dårlig parti, oppsummerte han dagen.

Tirsdag skal semifinalen avgjøres. Første spiller til 12,5 poeng går til VM-finale. Tirsdag spilles det fire partier hurtigsjakk som hver gir to poeng for seier, og så fire lynsjakkpartier der hvert parti gir ett poeng per seier.

Startet godt

For tidligere på dagen fikk Carlsen en god start, da han vant dagens første parti. Etter det ble han hyllet.

– Dette ser ut til å være et av de beste partiene vi har sett i Fischer-sjakk, utbrøt NRKs sjakkekspert Torstein Bae da Magnus Carlsen var i ferd med å feie Fabiano Caruana av brettet.

Da hadde publikum på Henie Onstad-senter sett Carlsen male Caruana i senk, sette amerikaneren i tidsnød og også tidvis spille perfekt sjakk fra ende til annen.

– Jeg tror det gikk mye på at jeg fikk en stilling fra åpningen som var strategisk veldig fordelaktig for meg. Når man står veldig godt strategisk så pleier taktikk å funke også, sa Carlsen til NRK etter partiet.

– Fabiano Caruana har faktisk blitt fullstendig utspilt, konkluderte Bae.

Lo da han så oppsettet

Carlsen var ikke bare i godt spillehumør, også før partiet startet måtte han trekke på smilebåndet.

For da stillingen til brikkene i mandagens første parti ble vist til spillerne femten minutter før partiet, lo Carlsen og de andre spillerne.

Stillingen som kom var meget komplisert: To hester på hver sin kant av brettet, og to løpere ved siden av hverandre.

– Jeg synes det virker som om det blir veldig vanskelig å rokere. Så noterer jeg meg at bøndene på a7 og a2 allerede kan henge i første trekk, Carlsen til NRK.

– Hestene på hjørnene er ikke det beste. Det blir hodebry å få de tilbake på brettet, bemerket Jan Nepomnjasjtsjij.

Blant sjakk-kjennerne snakket man allerede da om at en slik stilling hadde man aldri sett før.

Skjermdump Chess.com

Fordel hvit – Carlsen med sort

Før spillerne satte i gang med partiet viste datamaskinene at stillingen er en av de mer fordelaktige man kan få med hvite brikker.

Men stillingen var ekstremt komplisert ifølge Pappa-Carlsen.

– En amatør hadde gått på limpinnen med en gang i denne stillingen, sa Henrik Carlsen til NRK.

På limpinnen gikk også Fabiano Caruana. Det tok ikke mange trekk før Carlsen tok føringen i partiet.

Allerede i trekk fem satte den uoffisielle regjerende verdensmester i Fischer-sjakk opp en felle for amerikaneren.

Carlsen inviterte til at Caruana skulle ta en «En passant». Det vil si at Carlsen gikk frem to felter med sin bonde, og Caruana tok bonden med et trekk forbi Carlsen sin.

Allerede da viste datamaskinene at det norske sjakkgeniet hadde overtaket i partiet.

Derfra økte bare fordelen til Carlsen, med de ufordelaktige svarte brikkene, bare vokste.

– Han er på hugget nå, konstaterte NRK-ekspert Torstein Bae.

Berit Roald/NTB scanpix

Caruana i tidsnød

Selv om Carlsen gikk på, så forsvarte amerikaneren seg godt.

– Caruana spiller veldig godt defensivt nå, mente Bae etter rundt tyve trekk.

Men så sa det stopp for Caruana, og han brukte lang betenkningstid. Det betydde at Carlsen plutselig fikk rundt ti minutter mer på klokken.

– Meget dramatisk for Caruana nå, sa Bae etter trekk 25.

Da hadde Caruana bare syv minutter betenkningstid på de neste femten trekkene.

Så satte Caruana opp farten, men den berømte «sjakkpilen» feide over på Carlsen sin side. Etter hvert hadde ikke amerikaneren noe annet valg enn å strekke en hånd ut og erkjenne nederlaget.

– Dette var virkelig en oppvisning av Magnus Carlsen, mente Bae.

Caruana viste imidlertid bedre takter i dagens siste parti, da han klarte remis. Carlsen har likevel et overtak før de siste semifinalepartiene. Den norske stjernen leder 7,5–4,5.