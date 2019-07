Engelskmann spurtslo bruddkameratene: – Dette var min sjanse

Briten rykket fra bruddkameratene og spurtet inn til sin første Tour de France-seier.

Tvillingbroren til lagkaptein Adam Yates i Mitchelton-Scott fikk sjansen til å gå i brudd på etappen som gikk fra Toulouse til Bagnères-de-Bigorre. Med en lang utforkjøring inn til målbyen var etappen skreddersydd for ryttere som ønsket å forsøke seg i brudd.

I spurten viste Yates seg sterkest i kampen mot spanjolen Pello Bilbao Lopez og østerrikske Gregor Mühlberger.

– Jeg har spart energi til disse fjellene. Dette var min sjanse og jeg grep den, sier Yates i et TV 2-sendt intervju.

Var smartest

– Han var den smarteste, han visste om den siste svingen, derfor vant han. Det var én ting som gjaldt og det var å komme først inn i den, analyserte TV 2-ekspert Thor Hushovd.

– Han var ikke den raskeste, men den smarteste, oppsummerte TV 2-kommentator Christian Paasche.

Det sa Yates seg enig i.

– Direkørene sa jeg måtte være først ute i den sistse svingen, sier Yates, som sier han var veldig stolt over å vinne den tolvte etappen.

Sammenlagtleder Julian Alaphilippe satt rolig i hovedfeltet og beholdt den gule ledertrøyen.

Tim Wellens var aktiv underveis på etappen for å samle klatrepoeng. Belgieren samlet totalt elleve poeng og økte med det ledelsen i den prikkete trøya.

Enslig nordmann

De to norske håpene Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen gikk tidlig i et 40-mannsbrudd, men stigningen Col de Peyresourde ble i det tøffeste laget, og begge måtte tidlig slippe.

Målet var neppe noen etappeseier, men en enklere tur opp fjellene.

De dalte siden gjennom hovedfeltet. Odd Christian Eiking var den eneste nordmannen som klarte å holde følge med feltet til mål.

Før dagens etappe kastet Jasper Philipsen inn håndkleet. Han har hatt rollen som en av opptrekkerne til Kristoff.

Underveis på torsdagens etappe måtte Giacomo Nizzolo gi seg tidlig etter at han var innblandet i en velt på onsdagens etappe.

Brøt

Med den italienske spurteren ute seiler Boasson Hagen opp som rytteren det skal kjøres for på de to gjenværende spurtetappen for Dimension Data.

Regjerende verdensmester i tempo, Rohan Dennis, måtte også gi opp underveis. Han var nevnt som en av favorittene til å vinne tempoetappen i Pau torsdag.