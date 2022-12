Carlsen leder hurtigsjakk-VM alene før siste dag: – Litt stressende

Etter to strake remis klinket Magnus Carlsen (32) til med maktdemonstrasjon i tirsdagens siste parti. Med det leder nordmannen før siste dag i jakten på sin fjerde VM-tittel i hurtigsjakk.

GODT HUMØR: Magnus Carlsen (t.h.) har levert varene så langt i hurtigsjakk-VM. Her like før mandagens fjerde parti mot regjerende mester Nodirbek Abdusattorov.

27. des. 2022 10:47 Sist oppdatert 8 minutter siden

– I disse turneringene kommer jeg ofte litt bakfra og blander meg inn på slutten. Nå har jeg ledet hele veien og leder alene før siste dag. Det er en litt annen situasjon, og på en måte litt mer stressende. Jeg vet av erfaring at mye kan skje på siste dag, så siste ord er definitivt ikke sagt, sier Carlsen til NRK.

Magnus Carlsen var i delt ledelse etter den første av tre dager i VM i hurtigsjakk, og etter dag to er 32-åringen fra Lommedalen fortsatt i tet i kasakhstanske Almaty.

Verdensmesteren i hurtigsjakk skal kåres over 13 partier, og Carlsen har 7,5 poeng etter de ni partiene som ble spilt mandag og tirsdag.

Fakta Stillingen i hurtigsjakk-VM etter 9 av 13 partier: 1. Magnus Carlsen 7,5. 2. Vladimir Fedosejev 7. 2. Vincent Keymer 7. 2. Nodirbek Abdusattorov 7. 7 spillere har 6,5 poeng, blant dem Daniil Dubov, Fabiano Caruna og Anish Giri. PS! Reglene for hurtigsjakk: 15 minutter på hver spiller pluss 10 sekunder per trekk. Vis mer

Den poengsummen kunne både Vladimir Fedosejev og Vincent Keymer kommet opp på, men etter de spilte remis i tirsdagens siste parti har Carlsen ledelsen alene for første gang i mesterskapet.

– Glimrende dag én. God dag to, sier NRK-ekspert Torstein Bae om Carlsens turnering så langt.

Onsdag spilles de fire siste partiene i VM i hurtigsjakk, fra klokken 10.00 på NRK1.

Parti 6: Seier med hvit

Tirsdagens første parti spilte Carlsen mot 23 år gamle Jorden van Foreest, som var en del av sekundantteamet til nordmannen da han vant langsjakk-VM i 2021.

Nederlenderen hadde en liten fordel tidlig i partiet, men så gikk det verre for vinneren av den prestisjefylte Wijk aan Zee-turneringen i 2021. Til slutt ble det en overlegen seier over van Foreest.

– Han kjenner jo mange av åpningene mine, så sånn sett var det litt vanskelig. Men det var vanskelig for ham òg. Heldigvis klarte jeg å kontrollere dette fra et vist poeng, sier Carlsen om å spille mot egen sekundant.

Parti 7: Remis med svart

I tirsdagens andre parti ble det remis med svarte brikker mot russiske Vladimir Fedosejev, som var den eneste på samme poengsum som Carlsen etter seks partier.

– Det er helt greit. Jeg prøver alltid å vinne, men var ikke i nærheten her, sier Carlsen til NRK etter tirsdagens andre parti.

GULLTOKT: Magnus Carlsen i aksjon under hurtigsjakk-VM.

Parti 8: Remis med hvit

Remisen mot Fedosejev ble fulgt opp med nok en remis mot nok en russer i Daniil Dubov. Partiet var av det veldig jevne slaget hele veien.

– Jeg er litt overrasket over at Magnus ikke fikk til mer med hvite brikker. Jeg er imponert av Dubov, og hvor lett han klarte remis mot vår mann. Jeg tror ikke Magnus er helt fornøyd med det partiet, sier NRK-ekspert Torstein Bae.

– Jeg synes det var en ganske kjedelig kamp, sier Dubov til NRK.

Parti 9: Seier med svart

Carlsen avsluttet den andre VM-dagen med partiet mot overraskelsesmannen Giga Quparadze fra Georgia, og Carlsen bygde seg gradvis en større og større fordel.

Til slutt kunne ikke Quparadze stå imot presset lenger, og dermed tok Carlsen på suverent vis sin sjette seier så langt i hurtigsjakk-VM.

– Jeg var gigaheldig med motstanderen i siste, så det hjelper jo. Siste partiet var dårlig. Jeg var sliten, men rodde det i land, sier Carlsen.

Lommedalen-mannen har vunnet hurtigsjakk-VM tre ganger tidligere: 2014, 2015 og 2019. Senere i uken er det VM i lynsjakk, som Carlsen har vunnet hele fem ganger: 2009, 2014, 2017, 2018 og i 2019.

Blir det Niemann-møte?

I tillegg til hvem som skal stikke av med VM-tittelen, er det knyttet stor spenning til om Carlsen kommer til å møte amerikanske Hans Niemann i løpet av turneringen.

Carlsen har kommet med jukseanklager mot amerikaneren, som har svart med milliardsøksmål mot nordmannen og noen andre. Sist Carlsen og Niemann møttes, tapte nordmannen med vilje.

For at de to skal møtes i VM må de være på relativt lik poengsum, og plasseres mot hverandre etter Sveitsersystemet SveitsersystemetPrinsippet i en sveitserturnering er at man i hver runde møter en spiller man ikke har møtt før og som har gjort det like bra (eller dårlig) som en selv. Det blir gjort modifikasjoner for å hindre spillere å møte hverandre to ganger, for å tilstrebe fargeveksling, og for å forsøke å hindre at spillere ikke til stadighet skal møte spillere med litt flere eller litt færre poeng enn seg selv..

Etter to strake seire på dag var Niemann oppe i 5 poeng på delt syvendeplass, og man kunne begynne å lukte et Carlsen-møte for 19-åringen. Så kom det imidlertid én remis og så et tap for Niemann i sine to siste partier tirsdag, og før den siste dagen står han på 5,5 poeng.

Dermed skal det mye til for at det blir et møte mellom de to kamphanene i hurtigsjakk-VM, men med 21 partier i lynsjakk-VM 29. og 30. desember er det fortsatt muligheter for at Carlsen og Niemann møtes under mesterskapet.

De andre norske

Aryan Tari vant ett parti, spilt én remis og tapte to partier tirsdag, og har 3,5 poeng totalt etter ni partier.

Johan-Sebastian Christiansen tapte sine tre første partier på den andre VM-dagen, men avsluttet med seier og gikk opp på 3 poeng.

Debutant Benjamin Haldorsen måtte vente lenge, men i det siste partiet på dag to kom den første seieren for 23-åringen. Før det hadde det blitt en tirsdag med tre remis. Haldorsen har totalt 3,5 poeng i «åpen klasse».

I dameklassen ble det tap for Monika Machlik i tre av partiene tirsdag, i tillegg til remis i det nest siste partiet. Hun står fortsatt med den ene seieren hun tok på oppsiktsvekkende vis mot serbiske Teodora Injac i åpningspartiet mandag, og har 1,5 poeng etter syv partier.