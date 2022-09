Interne dokumenter: Niemanns mentor har tidligere innrømmet juks

Dramaet som har rystet sjakkverden fortsetter å rulle videre: Nå viser dokumenter at Hans Niemanns mentor Maxim Dlugy har innrømmet å ha jukset på chess.com.

TREKKTVANG: Magnus Carlsen la mandag ut et lengre innlegg i sosiale medier der han anklaget Hans Niemann for juks i større omfang enn amerikaneren har innrømmet. Nå ligger ballen i Niemanns halvdel.

28. sep. 2022 21:02 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Chess.com er verdens største side for sjakkspilling på internett. Vice.com har fått tilsendt e-poster fra sjakksiden, hvor den russisk-fødte amerikaneren Maxim Dlugy vedgår å ha jukset i 2017 og i 2020.

Chess.coms grunnlegger Erik Allebest bekrefter overfor VG at informasjonen om Dlugys juksing er korrekt.

I en av e-postene fra 2017 skriver Dlugy, ifølge Vice, at han spilte en turnering foran studentene sine, og at han tok imot trekkforslag fra dem.

– Jeg vet nå at en av de brukte et program på telefonen mens vi spilte, skriver russeren, som nekter for at han visste om det.

I 2020 ble han tatt igjen av chess.com, som har avanserte algoritmer for å plukke opp juksemakerne.

– Jeg er enig i at jeg brøt reglene da jeg fikk hjelp fra en person utenfra, skrev Dlugy da, og lovet å aldri jukse igjen.

I sitt svar til Vice.com, fokuserer Dlugy på at de finnes tusenvis av brukere som er blitt stengt på nettsiden.

– Om dere skal fokusere på alle disse, vil ikke det være noe dere klarer å fullføre med det første. Det bør gi alle tiden de trenger til å se hvordan historien utvikler seg, svarer han.

VG har også forsøkt å komme i kontakt med Dlugy til denne saken, foreløpig uten hell.

Nå er det en av elevene hans som står i stormen. Hans Niemann har tidligere studert ved Dlugys sjakkskole Chess Max Academy, og står anklaget for å ha jukset av Magnus Carlsen.

«Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig», skrev nordmannen i en etterlengtet uttalelse tidligere denne uken.

Ifølge flere stormestere har det lenge vært mistanker mot Niemann blant sjakkeliten, og for Carlsens del rant begeret over et tap mot amerikaneren i Sinquefield Cup i starten av september.

«Progresjonen hans har vært uvanlig og gjennom kampen vår i Sinquefield Cup fikk jeg inntrykk av at han ikke engang var nervøs eller fullt ut konsentrert på kampen i en kritisk stilling, mens han med svarte brikker spilte meg ut på en måte jeg mener bare en håndfull spillere klarer», forklarer Carlsen, som ønsker at juks blir tatt mer på alvor i sjakken i fremtiden.

Det var også Carlsen som kastet Dlugys navn inn i juksesaken rundt Niemann, i et intervju underveis i Champions Chess Tour.

– Jeg må si at jeg er veldig imponert over Niemanns spill og jeg synes mentoren hans, Maxim Dlugy, må ha gjort en veldig god jobb, uttalte nordmannen kryptisk til chess24.

VG har tidligere snakket med NRKs sjakkekspert Atle Grønn om Dlugy. Han omtaler 56-åringen som en «veldig kjent og viktig person» i sjakkmiljøet.

– Han er kjent som en lynsjakk- og internettkonge, men det er også veldig godt kjent at han har jukset. Det er mange som har tatt han i juks. Blant de beste spillerne, er han én av dem med dårligst rykte, hevdet Grønn.

Carlsen forlot partiet mot Niemann i Champions Chess Tour etter ett trekk og har gjort det klart at han ikke vil spille mot 19-åringen igjen.