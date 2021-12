To strake tap for Carlsen: – Det ser mørkt ut

Magnus Carlsens håp om VM-gull i lynsjakk henger i en syltynn tråd etter at han har tapt to partier på rad torsdag.

Magnus Carlsen under første dag av lynsjakk-VM.

30. des. 2021 15:10 Sist oppdatert nå nettopp

– Det ser mørkt ut for vår mann, fastslår NRK-eksperten Torstein Bae på direkten.

– Det baller på seg. Han må vinne resten om det skal bli noe.

Armeneren Levon Aronian, som nå spiller for USA, er alene i teten med 13 poeng - mens Carlsen står på 10 poeng når fem runder gjenstår. Nordmannen har 16 mann foran seg på resultatlisten nå. Han ligger på delt 17. plass.

Carlsen har nå fem tap etter 16 runder i lynsjakk-VM. I 2018 og 2019 hadde han til sammen bare ett tap på 42 partier.

Parti 16: Tap

Lynsjakk-eksperten Aleksandr Grisjtsjuk hadde hvite brikker, men møtte en hevngjerrig Carlsen. Det var lenge helt jevnt, og russeren kom etter hvert i akutt tidsnød. Likevel spilte Grisjtsjuk perfekt, samtidig som Carlsen gjorde noen svake trekk og tapte.

Parti 15: Tap

Carlsen med hvite brikker mot Anish Giri. Det nederlandske esset fikk overtak på brettet - men trøbbel med klokka. Carlsen forsvarte seg hardnakket, men ble til slutt utspilt av en nøyaktig og sterk Giri.

Parti 14: Remis

Armeneren Haik Martirosjan kom fra fire strake seirer og hadde hvite brikker. Begge spilte raskt og feilfritt. Etter hvert ble de enige om remis.

Parti 13: Seier

Nordmannen fikk en perfekt start på dag to av mesterskapet da iraneren Parham Maghsoodloo ble slått. Etter snaut 20 trekk fikk Magnus Carlsen et voldsomt overtak, og hadde ingen problemer med å «sette ballen i mål».

Det skal spilles i alt ni partier på andre dag av lynsjakk-VM. Carlsen fikk 8,5 av 12 mulige poeng onsdag.

De andre nordmennene: Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen har nå begge 7,5 poeng. Kristian Stuvik Holm har 6 poeng.

Det var totalt kaos før torsdagens andre del av lynsjakk-VM endelig kunne starte - én time forsinket. Hikaru Nakamura fortalte på Twitter at han hadde testet positivt for corona og trakk seg fra videre spill, og det var lenge uklart om hva dette ville bety for avslutningen av mesterskapet. Men etter hvert kom spillet i gang, og samtlige spillere valgte å fortsette.

Det spesielle den første dagen var at Carlsen først hadde 11 partier med avgjørelse - fire tap og syv seirer, før han endelig fikk dagens første remis i det 12. og siste partiet.

Lynsjakk - som er den mest ekstreme av «fartsdisiplinene» - har på mange måter vært Magnus Carlsens spesialgren. Han har gått til topps i VM hele fem ganger: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019. Nordmannen har altså vunnet de tre siste gangene det har vært arrangert. I 2020 ble det ikke noe hurtig- og lynsjakk-VM på grunn av corona.

I hurtigsjakk-VM tidligere denne uken fikk Magnus Carlsen bronse. Han hadde samme poengsum som tre andre i teten, men de spesielle reglene gjorde at det ble en gullfinale mellom Jan Nepomnjasjtsjij og Nodirbek Abdusattorov. Den 17 år gamle usbekeren vant. «Klin idiotisk regel», kalte Carlsen det.