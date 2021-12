Sjakk-VM skjer i «et av verdens mest undertrykte land». Planen deres lykkes, advarer ekspert.

DUBAI (Aftenposten): Hvorfor foregår sjakk-VM i et land der kritikere knebles og fengsles? Det nekter de ansvarlige å svare på.

Magnus Carlsen, her sammen med dommeren før et parti i Sjakk-VM.

22 minutter siden

En skyline i solnedgang, et praktfullt ørkenlandskap og hypermoderne bygninger.

Slik vises Dubai i NRKs åpningssekvens for sjakk-VM-sendingene.

Men byen der Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij nå spiller VM, har også en stygg side.

Homofili er straffbart, og migrantarbeidere jobber under elendige vilkår. Og kritiserer du myndighetene i De forente arabiske emirater, landet Dubai er en del av, kan du havne i fengsel uten en rettferdig rettssak.

«Et av verdens mest undertrykte land», beskriver eksperter Aftenposten har snakket med.

Likevel deltar 192 forskjellige land på Expo 2020, gigantmessen som sjakk-VM er en del av.

I september sa Europaparlamentet klart fra: De oppfordret medlemsland og sponsorer til å boikotte Expo 2020.

Den klokkeklare beskjeden handler blant annet om den nådeløse behandlingen av én verdensberømt aktivist.

Ble nådeløst kneblet

«The last man talking».

Slik beskrev Ahmed Mansoor seg selv.

Spøken hadde et poeng: Mange av de andre aktivistene i De forente arabiske miratene var allerede i fengsel. Mansoor var svært fremtredende på internett. Han krevde reformer og praktisering av menneskerettigheter.

Frem til 20. mars 2017.

Da stormet 12 maskerte menn hjemmet hans. De konfiskerte telefoner og datamaskiner og tok med seg Mansoor.

Mennene var fra de nasjonale sikkerhetsstyrkene.

Ahmed Mansoor er en kjent menneskerettighetsaktivist fra De forente arabiske emirater.

I 2018 ble han dømt til ti års fengsel (og en bot på cirka 2,5 millioner kroner) for sine innlegg på sosiale medier.

Dette var ikke første gang Mansoor ble arrestert. Men denne gangen har han ikke sluppet ut. Han sitter på en to ganger to meter stor isolasjonscelle, ifølge flere menneskerettighetsorganisasjoner.

Det første året etter arrestasjonen fikk ikke familien hans engang vite hvor han var.

– Han ble ikke engang gitt en madrass. Han sultestreiket for å bedre forholdene sine, så helsen hans har ikke vært bra. Han er trolig fortsatt i isolat. Dette er ondskapsfullt misbruk, sier Mansoos venn Bill Law, som også er redaktør i nettstedet Arab Digest.

Aftenposten har kontaktet både emiratenes myndigheter og landets ambassade i Norge. Ingen har svart på spørsmålene om Mansoor og menneskerettighetssituasjonen.

– Ingen er perfekte. Ingen er immune for kritikk. Vi aksepterer det, sa landets toleranse- og sameksistensminister sjeik Nahyan bin Mubarak Al Nahyan til NRK denne uken.

Les også Er det én som kunne stoppet VM i et av verdens mest undertrykte land, er det Magnus Carlsen. Les kommentaren til Aftenpostens Daniel Røed-Johansen.

Her poserer Fide-president Arkadij Dvorkovitsj sammen med Sjeik Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, toleranse- og sameksistensminister i De forente arabiske emirater.

Fakta Ahmed Mansoor Alder: 52 år gammel *En kjent menneskerettighetsaktivist fra De forente arabiske emirater *Pleide å kreve menneskerettigheter og reformer på blogger og i sosiale medier *Ble arrestert første gang i 2011, men slapp ut etter massivt internasjonalt press *Fortsatte aktiviteten etter løslatelsen, men ble både trakassert og utsatt for fysiske angrep *I 2017 ble han arrestert igjen *Fikk den prestisjetunge Martin Ennals-prisen i 2015 Vis mer

Slik svarer Magnus Carlsen

Firebarnsfaren Mansoor er blitt et symbol på mye av det som er galt i De forente arabiske emirater.

Han er én av over to dusin samvittighetsfanger i landet, ifølge Amnesty International.

Det er altså dette landet Magnus Carlsen nå spiller i. På lørdagens pressekonferanse spurte vi Carlsen om han hadde noen bekymringer med å spille VM i Dubai - tatt menneskerettighetshistorikken i betraktning.

– Det er et vanskelig spørsmål, sa Carlsen først og tok seg en liten tenkepause.

– Ingen kommentar, la han til.

– En rett til å ytre seg, men ikke en plikt

VM må ses som et forsøk på å vaske ryktet til emiratene, ifølge Berit Lindeman. Hun er fagsjef i menneskerettighetsorganisasjonen Den Norske Helsingforskomité.

– Så har Magnus Carlsen et ansvar her?

– Jeg mener utøvere har en rett til å ytre seg, men ikke en plikt, sier Berit Lindeman.

Hun beskriver ansvaret som en næringskjede, der utøverne er nederst. Hun mener at journalister og stater i større grad har et ansvar for å bekjempe sportsvaskingen.

Men det største ansvaret, ifølge Lindeman, ligger hos det internasjonale sjakkforbundet (Fide).

Aftenposten har spurt Fide om hvorfor Dubai ble valgt og om de er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i landet. Ingen svarer på henvendelsene.

Men tildelingshistorikken tegner uansett et tydelig bilde. Siden Arkadij Dvorkovitsj tok over som Fide-president i 2018, har følgende land fått de største turneringene:

Russland

Kina

Kasakhstan

De forente arabiske emirater

(Da er VM-kamper og kandidatturneringer for kvinner/menn, lyn- og hurtigsjakk-VM og World Cup tatt med)

Alle landene over kalles «autoritære regimer» i demokrati-oversikten til The Economist.

– Det er problematisk at sånne arrangementer går som en farsott over udemokratiske deler av verden, sier Lindeman.

– Det begynner å bli en ganske stor internasjonal konsensus, ikke bare fra menneskerettighetsorganisasjoner, om at dette er en bevisst strategi fra arrangørlandene for å vaske eget image. Og de lykkes til en viss grad med det, legger hun til.

– Hva tyder på at landene lykkes?

– Den ene indikatoren er at de fortsetter å gjøre det. Når arrangementene er i gang, forsvinner fokuset fra de negative tingene. Igjen står flotte arenaer, et godt arrangement og bildet av et land med store ressurser. En annen indikator er at dette brer om seg. Flere og flere land bruker dette som virkemiddel, sier Lindeman.

Så spør Lindeman seg: Hva er alternativet? At kun land med plettfrie menneskerettighetsstandarder arrangerer internasjonale mesterskap?

– Det er også problematisk. Løsningen må være klare kriterier, fra alle arrangørorganisasjoner, som må oppfylles for å få tildelt arrangementer, sier Lindeman.

For eksempel har Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) innført kriterier knyttet til menneskerettigheter. Slike regler har tilsynelatende ikke Fide.

Fakta Store sjakk-arrangementer i regi av Fide Siden Arkadij Dvorkovitsj ble Fide-president i 2018: Kandidatturnering (kvinner) 2019: Russland World Cup 2019: Russland Lyn- og hurtigsjakk-VM 2019: Russland VM-kamp 2020 (kvinner): Kina/Russland Kandidatturnering 2020/2021: Russland World Cup 2021: Russland VM-kamp 2021: De forente arabiske emirater Lyn- og hurtigsjakk-VM 2021: Kasakhstan Vis mer

– Tenk over at det er en politistat

Når land som bryter menneskerettighetene tiltrekker seg store arrangementer, settes mange i en skvis.

I debatten rundt Qatar-VM valgte Norges Fotballforbund en «dialoglinje». Men når det gjelder Expo 2020, følger Europaparlamentet et annet spor. De mener man ikke skal delta, blant annet på grunn av behandlingen av Ahmed Mansoor.

Europaparlamentet «fordømmer sterkt» arrestasjonen av Mansoor, heter det i resolusjonen.

For mens sjakkstjerner kaster glans over Dubai, sitter Mansoor fortsatt innelåst på en liten celle. Hans venner og familie prøver å få internasjonal oppmerksomhet rundt saken. Ellers sitter de igjen med minnene.

– Han er omtenksom, med en god humoristisk sans. Han er enormt modig. Jeg har så dyp respekt for ham, sier Mansoors venn Bill Law.

Law har dekket Midtøsten i en årrekke, blant annet for BBC.

– Mange nordmenn sitter nå og ser på sjakk-VM fra Dubai. Hva bør de ha i bakhodet da?

– Folk bør vite at den glitrende feriebyen Dubai har en annen side. Den andre siden er at masse mennesker sitter i fengsel for å ha kritisert myndighetene. Det er en politistat. Det bør de tenke over.