Carlsen slo kraftig tilbake - klar for finale

– Det var en veldig nervøs start, sier Magnus Carlsen.

Magnus Carlsen vendte til seier mot Levon Aronian og er klar for finale i Banter Series i sjakk. Heiko Junge / NTB

NTB

26. sep. 2020 23:14 Sist oppdatert nå nettopp

Magnus Carlsen tapte de to første partiene i semifinalen mot Levon Aronian, men slo kraftig tilbake og er klar for finale mot Wesley So i Banter Series.

Etter å ha tapt de to første partiene vant Carlsen fem av de seks neste og sto igjen som vinner med 5,5 poeng mot 2,5.

– Det var en veldig nervøs start, men de seks siste partiene var temmelig bra, sa Carlsen etter at avgjørelsen falt.

Den norske verdensmesteren tapte bare ett av 13 partier i de to første rundene av Banter-sluttspillet og uttrykte litt skuffelse over at han ikke greide å «holde nullen» i kvartfinalen mot Anish Giri, slik han gjorde det i åttedelsfinalen mot Srinath Narayanan.

Back in business

Lørdag var det aldri snakk om å holde nullen. Aronian slo ham i begge de første partiene, etter henholdsvis 59 og 58 trekk.

– Ikke bra. Ikke bra i det hele tatt, sa Carlsen da armeneren la på til 2-0.

Carlsen slo tilbake og vant både det tredje og det fjerde partiet.

– Da er jeg offisielt «back in business», sa han da han utlignet.

I femte parti hadde han et ganske klart overtak, men Aronian berget remis.

Kort prosess

– Bra gjort. Jeg ble litt for tilbakelent, kommenterte Carlsen, som deretter sikret seieren med tre seirer på rad.

– Da er jeg i ledelse for første gang, sa han da det sjette partiet var avgjort etter 54 trekk. De to siste partiene varte henholdsvis 65 og 49 trekk før Aronian måtte gi seg.

I den første semifinalen vant Wesley So 6-3 over turneringens overraskelsesmann Quang Liem Le. Vietnameseren slo fredag ut Fabiano Caruana i kvartfinalen.

Finalen avgjøres søndag.