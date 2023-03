Torstein Bae har fått ny jobb

Torstein Bae er kjent for å formidle sjakk. Nå skal han formidle noe helt annet. I denne artikkelen forteller han om sin andre store hjertesak.

Torstein Bae har i mange år vært kjent som sjakkekspert hos NRK.

31.03.2023 10:09 Oppdatert 31.03.2023 10:21

– Mange har det for seg at jeg sitter på NRK hele året og bare tyter ut av et bøttekott én gang i året for å kommentere sjakk, sier Torstein Bae til Aftenposten.

Virkeligheten er en annen. Og nå har den kjente sjakk-kommentatoren fått ny jobb.