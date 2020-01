Moskva, 30. desember 2019: Det var klart for den siste dagen i lynsjakk-VM. Magnus Carlsen kjempet for seier, men slet mot en helt spesiell 16-åring.

Alireza Firouzja.

Supertalentet hadde markert seg da han ble nummer to i hurtigsjakk-VM noen dager tidligere, men nå skapte han virkelige problemer for Carlsen. Firouzja kunne skapte trøbbel for Carlsen i jakten på seier også i lynsjakken, men så veltet han en av sine egne brikker da lite tid gjensto på klokken.

Firouzjas tid gikk ut, og Carlsen, som egentlig bare hadde kjempet for remis, ble tilkjent seieren. Den normalt sindige 16-åringen var rasende. Han mente den norske stjernen forstyrret ham da han kom med et kraftuttrykk under partiet.

Klagen ble aldri tatt til følge. Carlsen ble tilkjent seieren og gikk til slutt til topps i turneringen, mens en frustrert Firouzja måtte gremme seg over hva som kunne ha vært.

Nå kan imidlertid «den neste Magnus Carlsen» være på vei mot karrierens største seier.

Kan ta karrierens største seier

Firouzja har nemlig først og fremst markert seg i de kortere spillformene i sjakk. Nå henger han imidlertid med i toppen av den gjeve langsjakkturneringen Tata Steel Masters i nederlandske Wijk aan Zee.

– Det vil være ganske sensasjonelt om han vinner den superturneringen, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Firouzja ligger for øyeblikket på annenplass, med samme poengsum (5 1/2) som ledende Fabiano Caruana. Magnus Carlsen er ett helt poeng bak de to.

Dermed blir partiet mellom Carlsen og Firouzja tirsdag ettermiddag svært viktig. Firouzja er rangert som verdens 27. beste spiller, men en seier i hans første langsjakkparti mot Carlsen og suksess i Nederland vil for alvor sende 16-åringen opp blant de store kanonene.

– Det er historiske dimensjoner over dette partiet. Det er kongen mot kronprinsen, sier Bae.

Sjakkeksperten tror Firouzja kan komme seg inn blant topp fem på verdensrankingen allerede før han blir 17 år gammel i juni.

– Man hører om så mange som man tenker er den neste mesteren, men jeg og mange andre føler at Firouzja er helt spesiell. Han spiller med en helt annen energi og ligner litt på Magnus, med tanke på at han ikke er fornøyd med remis mot store motstandere. Han har en voldsom tro på egne ferdigheter.

Maria Emelianova / AP

Sammenlignes med Carlsen

Supertalentet sammenlignes ofte med Carlsen. Man kan dra flere paralleller mellom de to.

Han nådde en verdensrankingscore på 2700 i en alder av 16 år og én måned. Det er raskere enn Carlsen gjorde det samme. Kun kineseren Wei Yi har vært tidligere ute i den prestisjefylte «2700-klubben».

Firouzja oppnådde status som stormester nesten like raskt som Carlsen. Firouzja var 14 år og åtte måneder. Carlsen 13 år og fire måneder.

– Firouzja matcher Carlsens utvikling i tenårene på en måte ingen andre har gjort etter ham, sier Bae.

Mange norske sjakkfans husker øyeblikket da en 13 år gammel Carlsen markerte seg mot tidligere verdensmester Garry Kasparov under en turnering i Reykjavik. Selv markerte Firouzja seg mye gjennom å spille nettsjakk i ung alder, før han også har vist seg frem i store turneringer de siste årene.

I høst Carlsen et par uformelle partier online i regi av nettstedet Chess24. Den norske stjernen gjorde seg klar til å møte brukeren «FantasticStar». Plutselig fant han ut at det var Firouzja han møtte. Da reagerte han med latter – og respekt.

– Han er faktisk en fantastisk stjerne, sa Carlsen under direktesendingen.

Kan revansjere seg

Stemningen var som kjent alt annet enn like god da de to møttes i Moskva i romjulen. Det hersket forvirring da Firouzjas tid gikk ut etter at han veltet brikken sin. Carlsen hadde i utgangspunktet ikke nok brikker til å kunne sjakke iraneren, men rent teoretisk kunne altså Firouzja satt seg i en såkalt «selvmatt». En posisjon der hans egne brikker ville satt kongen matt.

Dette ville selvfølgelig aldri skjedd i praksis, men reglene tilsa da at Carlsen kunne tilkjennes seieren.

Selv om det deretter var Carlsens utbrudd Firouzja senere klaget på, måtte 16-åringen likevel finne seg i kritikk for måten han tapte partiet. Visepresident i det internasjonale sjakkforbundet (Fide), Nigel Short, skrev følgende på Twitter:

– Det er noen fordeler ved å kjenne til Fide-reglene. Alireza Firouzja klarer å tape på tid i et parti mot Magnus Carlsen, som ville vært remis hvis de spilte online.

Tirsdag kan Firouzja få sin revansje. Bae mener den forrige bataljen setter en ekstra spiss på tirsdagens parti.

– Jeg synes ikke Firouzja kom helt heldig ut av det. Det var uheldig at han leverte inn en protest da det var han selv som tabbet seg ut og gikk på et ergerlig tap.

Carlsen er ikke ute av seierskampen med tap i tirsdagens parti, men det vil i så fall bli tøft, ettersom det da gjenstår kun fire partier.

Dan P. Neegaard

Spiller ikke for hjemlandet

Firouzja er født og oppvokst i Iran, men er registrert som sjakkspiller for Fide og bor i Frankrike. Grunnen til det er konflikten mellom Iran og Israel. Iranske spillere nektes å møte israelere.

Dette har Firouzja nektet å godta. Han har derfor brutt med Iran.

Han var ordknapp da NRK under VM i hurtig- og lynsjakk spurte ham om uenighetene.

– Iran har vært fantastisk mot meg.

PS. Firouzja kan ikke møte Magnus Carlsens i årets VM-kamp i langsjakk. Iraneren er ikke kvalifisert til kandidatturneringen, der vinneren møter Carlsen. Han være en stor trussel under neste VM-kamp i 2022.