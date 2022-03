Karjakins brev til Putin ryster: – Grotesk

Sjakkstjernen Sergej Karjakin (32) hyller Vladimir Putin. Magnus Carlsens gamle VM-motstander kan være ferdig på toppnivå, tror sjakkekspert.

SJAKKSTJERNE: Sergei Karjakin er blant verdens beste sjakkspillere, men markerer seg for tiden med uttalelser som provoserer mange om krigen mellom Ukraina og Russland.

I et brev adressert til Russlands president Vladimir Putin uttrykker sjakkspiller Sergej Karjakin sin fulle støtte til krigføringen i Ukraina.

32-åringen kaller ukrainske myndigheters opptreden i utbryterrepublikkene Luhansk og Donbas for et folkemord, og sier at han håper folket der frigjøres. Karjakin hevder at ukrainske nasjonalister har blod på hendene for deres handlinger i regionene.

– Ukrainske myndigheter støtter nasjonalistene og er redd for dem. Tror du et slikt land har en fremtid? Tenk på det før du støtter dem, skriver Karjakin på Twitter.

Han er født på ukrainsk side av grensen, på den senere annekterte Krim-halvøyen, men har representert Russland i sjakkturneringer siden 2009. Han mener utenforstående, folk som ikke tilhører områdene, ikke har kunnskap nok til å uttale seg om situasjonen.

– Hvis du aldri har vært der, hvordan kan du dømme? Og ja, jeg er i Russland for å støtte landet mitt og presidenten min, svarer Karjakin en kritiker.

I brevet til Putin fortsetter Karjakin med å kalle ukrainske myndigheter for nazistiske, og mener at de gjennom sin politikk har satt landet og Europa i fare. Han mener at Russlands invasjon er et resultat av flere provokasjoner fra ukrainsk side.

Karjakins virkelighetsoppfatning står i sterk kontrast til vestlige land og mediers beskrivelser av situasjonen i Ukraina.

– Det blir veldig sterkt når han setter ord på en støtte til Putin som vi synes er grotesk. Bortsett fra propagandamaskinen til Putin, og andre russere i Russland, har jeg sett få i hans posisjon, som er så bevandret i Vesten med tilgang til all informasjon, formulere seg slik som ham, sier professor i russisk ved Universitetet i Oslo, Atle Grønn, til VG.

Flere andre russiske sjakkspillere, som Jan Nepomnjasjtsjij, har tatt avstand fra Putin og Russlands krigshandlinger.

I 2016 var Karjakin Magnus Carlsens utfordrer til VM-tittelen. Det endte 6–6, Carlsen vant etter omspill.

TIDLIGERE DUELLANTER: Magnus Carlsen og Sergej Karjakin har møttes en rekke ganger.

Karjakins holdninger har vekket sterke reaksjoner i sjakkmiljøet. Det internasjonale sjakkforbundet har åpnet disiplinærsak mot spilleren, som også har havnet i en offentlig krangel med forbundets visepresident, Nigel Short, på Twitter.

Der hinter Short om at Karjakin ikke vil være velkommen til internasjonale turneringer i fremtiden.

– Du kan spille mot en gammel, halv-pensjonert spiller i Russland (fordi, helt sikkert, ingen andre vil ta imot deg) og du vil helt sikkert vinne. I mellomtiden blir sivile i Ukraina drept, i en krig du støtter. Hvilke fakta er viktigst? spør Short.

Karjakin mener visepresidenten burde jobbe for å løse konflikter i sjakksporten, og lurer:

– Når du sier at jeg bare kan spille i Russland, vet du da allerede at jeg ikke får spille kandidatturneringen? svarer russeren.

Det er vinneren av sommerens kandidatturneringen som møter Magnus Carlsen til VM-kamp i 2023.

Grønn mener Karjakin, som er rangert som verdens 18. beste spiller, er ferdig som spiller på toppnivå og har gjort seg uønsket i store deler av sjakkverden.

– Jeg tror ikke at han var klar over det da han begynte å uttale seg, men han må ha lagt merke til all motstanden han har fått, sier Grønn, kjent fra NRKs sjakksendinger.

– Da blir forsvarsmekanismen å si enda mer. Det er interessant at mennesker reagerer sånn. Han møter motstand med hardt skyts og reagerer med å være enda hardere tilbake, sier professoren.

I tillegg til å opprette sak mot Karjakin, har sjakkforbundet bestemt at russiske og hviterussiske spillere ikke får delta under eget flagg og nasjonalsangene til spillerne vil heller ikke bli spilt. FIDE kansellerer også alle sponsoravtaler med statseide eller statskontrollerte russiske og hviterussiske selskaper.

Grønn er overrasket, men fornøyd med reaksjonene fra forbundet.

– Dette er et veldig sterkt signal fra Fide. Presidenten i Fide, Arkady Dvorkovitsj, tilhører den gamle Kreml-eliten. Når han stemmer for disse sanksjonene, og til og med oppretter disiplinærsak mot Karjakin, blir jeg veldig imponert. Dvorkovitsj er en av Putins tidligere nære medarbeidere, og var leder for fotball-VM i Russland. Når han går mot Putins krig er det er modig og sterkt signal. Det tar også Karjakin på sengen, han er vant til å ha støtte fra det russiskstyrte Fide, forteller han.