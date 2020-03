Magnus Carlsen hostet med jevne mellomrom under Chess24s livesending søndag kveld. Sjakkspilleren spilte noen oppvisningspartier for flere tusen seere, men fikk under sendingen plutselig et lite hosteanfall.

– Halsen er litt sår. Det kan være en vanlig forkjølelse, det kan også være noe annet. Men jeg har hatt det en stund. Det vil trolig ikke drepe meg. Jeg har ikke oppholdt meg rundt mange mennesker, sa Carlsen i sendingen.

Faren Henrik Carlsen bekrefter at 29-åringen sliter med forkjølelsessymptomer.

– Han har vært litt forkjølet. Så han er forsiktig med å treffe andre mennesker, forteller faren.

I disse korona-tider er familien forsiktige for å unngå smitterisiko. Faren mener det ikke ligger noe bak uttalelsen om at «det kan også være noe annet».

– Jeg tror ikke det var noe annet enn bare den usikkerheten som mange føler nå, forteller Carlsen senior.

Pontus Höök / poho

Må kanskje gjøre endringer

Det er over tre uker siden Carlsen har vært i utlandet, så faren forteller at sønnen ikke må sitte i karantene. Likevel kan koronaviruset skape trøbbel for 29-åringen.

Korona-utbruddet, som gjør at mange må avlyse ulike arrangementer verden rundt, gjør at familien muligens må endre turneringsplanene.

– Magnus håper det blir en turnering i Tyskland om en måned. Det er ikke avklart ennå. Arrangøren har utsatt hovedturneringen, men det er ennå usikkert om eliteturneringen må utsettes, sier Henrik Carlsen.

Faren sikter til turneringen Grenke Chess Classic i Karlsruher i Tyskland. Det er en timannsturnering der storheter som Fabiano Caruana og Viswanathan Anand også står på deltagerlisten.

Berit Roald

Utsetter ikke kandidatturneringen

Allerede mandag går Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) i gang med kandidatturneringen i russiske Jekaterinburg. Vinneren av turneringen får muligheten til å møte Carlsen om VM-tittelen i langsjakk senere i år. På deltagerlisten er blant andre Caruana, Ding Liren og Anish Giri.

Til tross for at flere turneringer utsettes på grunn av koronaviruset, velger FIDE å arrangere kandidatturneringen som vanlig.

De har derimot informert om en rekke sikkerhetstiltak for å redusere smitte: