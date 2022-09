Jukse-anklagene i sjakk: Disse grepene skal avsløre det

Magnus Carlsens konkurrent beskyldes for juks før viktig internett-turnering. Nå avslører arrangøren åtte av sine tiltak for å forhindre skittent spill.

Hans Niemann vant over Magnus Carlsen i Sinquefield Cup. Så trakk Carlsen seg fra turneringen uten å si hvorfor. Det førte til at mange anklaget Niemann for juks.

Sjakkmiljøets øyne rettes nå mot Generation Cup. Turneringen har alle ingredienser til å bli en omstridt begivenhet.

For ikke bare deltar Magnus Carlsen. Det gjør også Hans Niemann, som nylig ble anklaget for juks etter at parti mot nettopp Carlsen.

Turneringen spilles på nettet. Altså kan spillerne delta fra sine egne hjem. I denne artikkelen forteller arrangøren hvordan de skal forhindre juks.

– Vi har giret opp for å gi ekstra trygghet i denne turneringen, sier Arne Horvei, som er direktør for turneringsserien Champions Chess Tour.

Åtte tiltak mot juks

Mye står på spill. Premiepotten for turneringen er på over 1,5 millioner kroner.

Gjennom en rekke tiltak håper arrangøren å redusere muligheten for juks. Her er opplegget:

1. Spillerne må sitte alene i rommet de spiller i.

2. Spillerne må ha på mikrofonen på PC-en. Slik kan dommerne få med seg beskjeder fra eventuelle medhjelpere.

3. Dommere. Et eget dommerteam følger med på spillernes bevegelser under partiet.

4. Kamera bak i rommet. Alle spillerne må installere et kamera som filmer spillernes skjerm og pult. Arrangøren veileder spillerne om hvor kameraet skal settes opp.

5. Alle spillerne må dele skjermen sin. Slik kan dommerne holde oversikt over hvilke programmer spillerne har oppe.

6. Aktivitetsmonitor. Spillerne kan også bli bedt om å vise aktivitetsmonitoren på PC. Slik kan dommerne få oversikt om de bruker programmer i skjul.

7. Øresjekk. På et tilfeldig tidspunkt i løpet av spilledagen blir deltagerne bedt om å filme inn i ørene. Hensikten er å forhindre bruk av øreplugger som kan brukes til å få beskjeder og tips.

8. Analyse. «Vi er tilknyttet de beste analytikerne, som har de beste anti-juks-programvarene», forklarer Horvei. Disse ekspertene kan gå gjennom partier i etterkant. De kan avdekke om mange av spillernes trekk samsvarer med sjakkcomputere, noe som er et tegn på juks.

Tiltak som de over brukes alltid i online-serien Champions Chess Tour. Før denne turneringen har juksing i sjakk blitt et brennhet tema.

– Iverksetter dere noen ekstra tiltak denne gangen?

– Vi har tatt inn flere dommere, slik at hver dommer får færre ting å følge med på. Vi har hatt en tydelig gjennomgang av rutinene. I tillegg har vi forberedt småting som vi ønsker å holde for oss selv, sier Horvei hemmelighetsfullt.

Han ønsker heller ikke å avsløre hvor mange dommere som er engasjert. Det er Tania Karali fra Hellas som er hoveddommer.

Utelukker ikke juks

Niemann ble anklaget for juks under Sinquefield Cup nylig. Arrangøren uttalte at de hadde ingen holdepunkter for at amerikaneren faktisk jukset.

Den turneringen ble spilt over brettet. Spillerne ble blant annet skannet med metalldetektorer. I Generation Cup sitter alle spillerne på hvert sitt sted.

– Er det større risiko for juks i online-turneringer?

– Da må man skille mellom de aller beste og de som har litt lavere rating. Sjansen for juks er større for de som er litt lavere ratet. I onlineturneringer er dette generelt en utfordring, som det jobbes mye med. Vi har arrangert toppturneringer online i snart to år og i et ganske godt antall. Vi har fortsatt ingen indikasjoner på at noen har jukset, sier Horvei.

Han mener også mange arrangører har mindre omfattende anti-jukse-regimer enn dem. Den kommende uken vil oppmerksomheten rundt tiltakene være større enn noen gang.

– Hvor trygg er du på at ingen vil jukse i den kommende turneringen?

– Det blir litt «famous last words». Men vi har ingen indikasjoner på at det har vært juks tidligere. Vi forventer at vi kommer trygt gjennom. Jeg kan ikke love 110 prosent sikkert at ingen vil jukse. Det kan man ikke love, sier Horvei.

Før han legger til:

– Men fallhøyden er så stor. Hvis man blir erklært som jukser, er man død som profesjonell sjakkspiller.

Generation Cup sendes på TV 2 Sport 2. Partiene begynner klokken 18 hver dag.